Главные инженеры филиалов "Ленэнерго" обсудили дорожную карту по цифровизации сетей до 2030 года

В ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») состоялось совещание по вопросам реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», в котором приняли участие главные инженеры всех филиалов компании.

Руководители технических блоков филиалов уделили особое внимание обсуждению проекта дорожной карты реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», формированию проектной программы и ее внедрению в каждом филиале «Ленэнерго».

«Новые реалии ставят перед нами новые задачи, решение которых требует максимально уйти от формальных путей и предпринимать конкретные «цифровые» шаги: внедрять новые технологии, запускать пилотные проекты, проводить диагностику и анализировать полученные данные. Формируется иное представление об энергетиках будущего. Необходимые компетенции нужно формировать у наших сотрудников уже сейчас, системно работать с молодежью и студентами», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

В качестве ключевых критериев цифровой трансформации электросетевого комплекса были выделены её наблюдаемость и управляемость в режиме реального времени, поддержка функций самодиагностики и самовосстановления, наличие интеллектуального учета, возможность телеуправления, использование цифровых систем связи и ведение актуальной CIM-модели.

В настоящее время в «Ленэнерго» реализуются пилотные проекты по автоматизации и цифровизации сетей в Курортном, Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском, Колпинском районах и Северном районе электрических сетей (РЭС) Санкт-Петербурга. Планируется строительство цифровых подстанций 110 кВ №502 «Мартышкино» и 35 кВ №714 «Детскосельская». Автоматизирован Всеволожский РЭС, ведутся работы по автоматизации сети 6-10 кВ Кингисеппского РЭС в Ленинградской области. Управление системой будет осуществлять единый центр управления сетями (ЕЦУС). Кроме того, каждый филиал предложил для реализации пилотного проекта цифровизации свои объекты и РЭС.

«Все новые и реконструируемые подстанции 35-110 кВ должны быть «цифровыми». В первую очередь перед нами стоит задача построения топологии сети, организации интеграции всех задействованных систем, анализа каждого элемента с точки зрения экономической обоснованности. Таким образом, мы сумеем оптимизировать схемы сети: равномерно загрузим оборудование, повысим надежность электроснабжения потребителей. Стопроцентная наблюдаемость объектов – цель, к которой мы стремимся», – подчеркнул Игорь Кузьмин.

По итогам встречи было принято решение о проведении в «Ленэнерго» на базе учебного комплекса электросетевой компании регулярных «цифровых дней».