Минюст зарегистрировал приказы Минэнерго России

Министерством юстиции Российской Федерации 05 марта 2019 г. и 06 марта 2019 г. зарегистрированы Приказы Минэнерго России от 11.02.2019 № 91 «Об утверждении требований к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года» (далее по тексту – Требования к формированию балансов) с присвоением регистрационного № 53960 и от 08.02.2019 № 80 «Об утверждении Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления» (далее по тексту – Правила технического учета РЗА) с присвоением регистрационного № 53968.

Требования к формированию балансов направлены на установление нормативных требований и единых методологических подходов к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на период до одного календарного года включительно. До настоящего времени требования такого рода для указанного периода законодательством не устанавливались, вопрос в основном регулировался внутренними документами субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Правилами технического учета РЗА установлены требования к организации и осуществлению технического учета и анализа функционирования комплексов и устройств РЗА. На основе результатов технического учета и анализа функционирования устройств РЗА осуществляются оценка технических решений по устройствам РЗА, разработка мероприятий по улучшению работы РЗА, выявление и устранение недостатков выполнения и эксплуатации устройств РЗА в целях повышения надежности и безопасности функционирования энергосистемы и входящих в нее объектов. Правила учитывают практику осуществления технического учета и анализа функционирования устройств РЗА и основаны на фактически применяемых в настоящее время подходах к решению указанных вопросов.