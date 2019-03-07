Португальское правительство упрощает процесс расширения ветропарков

Португальское правительство подтвердило, что в 2019 г. в стране не планируется проводить аукционы по отбору проектов сооружения ветровой генерации, и предложило новый механизм, позволяющий операторам ВЭС устанавливать дополнительные ветровые турбины на площадках строящихся и действующих ветропарков (мощностью до 20% пропускной способности электрических связей с энергосистемой) без необходимости получения соответствующего разрешения регулирующих органов.

Основными причинами применения нового механизма является длительность процесса получения операторами объектов ветровой генерации (строящейся и действующей) разрешений на установку дополнительных генерирующих мощностей.

Новый механизм также позволяет операторам отказаться от фиксированного 15-летнего тарифа на электроэнергию (в размере 45 €/МВт*ч), выработанную дополнительными генерирующими мощностями. Однако, воспользоваться этим механизмом смогут операторы, которые уже подали заявки на размещение дополнительных турбин в своих ветропарках регулятору в энергетике – Energy Services Regulatory Authority (ERSE).

Ожидается, что большая часть дополнительных генерирующих мощностей будет установлена на площадках новых или расширяющихся материковых ветропарков. Национальным планом по энергетике и климату, опубликованным в январе 2019 г., предусматривается увеличение суммарной мощности национальной ветровой генерации с 5,3 ГВт (на конец 2017 г.) до 8,8-9,2 ГВт к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata