Страны ЕАЭС сверили позиции по Техническому регламенту Союза в сфере строительства

Позиции по Техническому регламенту ЕАЭС в сфере строительства и изменениям в Договор Союза обсуждались странами-участницами содружества в Минстрое России. Стороны в целом пришли к согласию о необходимости принятия регламента и о двухуровневой системе обязательных строительных норм и строительных правил добровольного применения. Совещание прошло под председательством замглавы ведомства Дмитрия Волкова.

Технический регламент ЕАЭС должен стать базовым документом для создания единого экономического пространства в сфере строительства.

«Российская сторона считает необходимым завершить начатую работу по согласованию проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части особенностей технического регулирования строительства с тем, чтобы обеспечить подготовку и утверждение технического регламента, соответствующего изначально установленным целям и задачам его разработки», - отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

О доработанной концепции технического регламента Евразийского экономического союза рассказал директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Андрей Басов.

«Российской стороной внесены поправки, которые позволяют учесть позицию Республики Казахстан о порядке применения в государствах строительных норм Союза. Это означает, что национальные документы могут быть идентичными соответствующим строительным нормам и строительным правилами Союза, либо модифицированными по отношению к ним с учетом национальных особенностей», - пояснил Андрей Басов.

Позицию Республики Казахстан по проекту представил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов:

«Необходимо обратить внимание на возможность установления строительных норм и правил Союза на национальном уровне».

После обсуждения, в формулировки были внесены новые уточнения. Так, например, предложено предусмотреть, что строительные нормы Союза и строительные правила Союза применяются, вводятся, изменяются и отменяются на территории государства-члена Союза в качестве национальных документов в установленном в государстве-члене Союза порядке.

Представитель Республики Беларусь директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай отметил необходимость уточнения пункта договора, касающегося использования строительных материалов и изделий. По его словам, должен быть выработан единый подход по форме подтверждения соответствия строительных материалов, а также требованиям и методам их испытания.

Стороны в целом пришли к согласию о необходимости принятия регламента и о двухуровневой системе обязательных Строительных норм и Строительных правил добровольного применения. Технические детали будут уточнены в течение месяца