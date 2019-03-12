ПАО "МРСК Волги" развивает интерактивные сервисы

ПАО «МРСК Волги» развивает клиентские сервисы, направленные на упрощение для потребителей процесса технологического присоединения к электрическим сетям компании.

Все более востребованным становится интерактивная подача заявки на техприсоединение через Личный кабинет на сайте компании. Этот способ удобен для потребителей. В режиме онлайн можно зарегистрироваться в Личном кабинете, подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, отслеживать поэтапное изменение статуса заявки.

На сайте ПАО «МРСК Волги» для клиентов предусмотрена возможность подписания документов электронной подписью (как простой с СМС-кодом, так и усиленной), что исключает необходимость визитов в офис компании. Также в режиме онлайн с помощью Личного кабинета можно заключить договор энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии с энергосбытовой организацией без дополнительного взаимодействия с ней. Договор со сбытовой компанией также можно подписать электронной подписью.

Кроме того, подать заявку на присоединение к сетям можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

Все формы необходимых документов размещены на сайте ПАО «МРСК Волги». Здесь также можно воспользоваться онлайн калькулятором расчета стоимости ТП, инженерным калькулятором, произвести расчет необходимой мощности. Консультации и ответы на вопросы по технологическому присоединению к электрическим сетям можно получить по телефону 8-800-775-16-42 (звонок бесплатный), а также с помощью интернет-приемной на сайте компании.