Хищение на подстанции могло оставить без электричества половину жителей Волгограда и стоить жизни нарушителям

Энергетики волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») обнаружили крупное хищение энергооборудования в ходе планового осмотра на подстанции «Молзавод» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Подстанция обеспечивает электроснабжение центральной и северной части города. Из-за незаконного проникновения на режимный объект под угрозой оказалось энергоснабжение половины жителей города-миллионника и социально значимых объектов.

На энергообъекте, находящемся под напряжением, был частично разукомплектован трансформатор тока, предназначенный для обеспечения работы двух воздушных линий электропередачи. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 2 млн рублей. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление. На оперативное восстановление разграбленной подстанции энергетики вынуждены были отвлекать от выполнения плановых работ персонал и технические ресурсы, финансовые средства.

Специалисты отмечают, что нахождение на территории данного объекта крайне опасно. Похищенные детали находились в максимальной близости к объекту высокого напряжения. Одно неосторожное движение могло стоить жизни похитителям.

МРСК Юга напоминает, что воровство электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно! О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП специалисты МРСК Юга просят незамедлительно сообщать по телефону доверия: 8 (8442) 96-45-50 либо на сайте МРСК Юга посредством анонимной формы обратной связи.