Февральская сессия РАЭК 2019

Константин Борисов, основатель и руководитель хэдхантинговой компании Support Partners, открыл секреты командной работы Гарретт Джонстон рассказал о наиболее эффективных мировых практиках продаж и клиентского сервиса Виктор Свинцов, коммерческий директор Ассоциации, подвёл итоги активности и деятельности РАЭК в 2018 году Уже на старте сессии участники погрузились в насыщенную официальную программу

Сродни тому, как номинанты на главную кинопремию года выбирают наряды для красной дорожки и репетируют благодарственные речи, представители РАЭК готовили своё грандиозное мероприятие – Февральскую сессию 2019.

В последний месяц зимы, в Москве, на территории Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park собрались первые лица участников и партнёров Ассоциации.

Уже на старте сессии участники погрузились в насыщенную официальную программу, основная задача которой состояла в том, чтобы напомнить всем, что такое РАЭК, его люди, их невероятные способности и смелые цели.

В поддержку представителей РАЭК в выступлениях приняли участие некоторые приглашённые спикеры.

Константин Борисов, основатель и руководитель хэдхантинговой компании Support Partners, открыл секреты командной работы, заявив о том, что «Команда способна на большее», и отметил, что масштабныеидеи лучше реализуются вместе.

Известный ирландский бизнес-тренер, маркетолог, профессор бизнес-школы «Синергия», автор уникальной концепции «Маркетинг на 360 градусов» Гарретт Джонстон рассказал о наиболее эффективных мировых практиках продаж и клиентского сервиса на электротехнической арене.

Настоящими овациями публика встретила фильм, в котором лидеры компаний, ставших членами РАЭК в 2018 году, поделились впечатлениями и результатами первого года участия в Ассоциации. Прежде всего, руководители говорили о том, что даёт им партнёрство и, безусловно, дружба, с РАЭК.

Виктор Свинцов, коммерческий директор Ассоциации, подвёл итоги активности и деятельности РАЭК в 2018 году, с многих точек зрения. Руководитель Центра номенклатуры и ETIM Майя Авдонина и ответственная за образовательную среду - руководитель Университета РАЭК Екатерина Израйлит, резюмировали достижения в своих подразделениях. Ими же были озвучены новые векторы развития и совместной деятельности с поставщиками.

Одним из наиболее ярких моментов Февральской сессии стала дискуссия «ДИСТРИБЬЮТОР&ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Как усилить стратегическое партнерство?». Ключевые вопросы обсудили представители управленческих департаментов поставщиков и участников Ассоциации:

Дмитрий Налогин (Световые Технологии), Дмитрий Колпашников (ДКС), Лилия Гарифуллина (SchneiderElectric), Дмитрий Зорин (IEK), Антон Борк (Эlevel), Олег Нефёдов (Элком-Электро), Александр Шейко (Эко Свет) вместе с модератором Владимиром Габриеляном (LightingBusinessConsulting) обсудили ключевые вопросы взаимодействия. Ознаменовало мероприятие вручение «РАЭК Awards 2019», где были отмечены лучшие поставщики в 8 номинациях.

Так «Абсолютным лидером РАЭК» стала Группа Компаний IEK

«Digital-лидерство» захватила компания DKC

" КВТ " стали абсолютными «Чемпионами сервиса»

" стали абсолютными «Чемпионами сервиса» Звание «Лидера знаний» теперь принадлежит EKF

В «Лучшем проектном взаимодействии» мощно проявили себя « Световые технологии »

» « ЗЭТА » ярко ворвалась в жизнь РАЭК, поэтому эпичный статус «Стремительный вход» закреплён именно за ней.

» ярко ворвалась в жизнь РАЭК, поэтому эпичный статус «Стремительный вход» закреплён именно за ней. «Лучшей региональной командой» признана компания Schneider Electric

А истинные «Лидеры маркетинга», по итогам прошлого года, - «ЭРА».

Но Февральская сессия РАЭК – это не только официальные события и речи, это, прежде всего, возможность пообщаться с единомышленниками и насладиться дружеской атмосферой.

Напомним, что Группа Компаний «ФОРУМ ЭЛЕКТРО» присоединилась к РАЭК в феврале 2018 года.

Мы уже успели оценить преимущества работы с Ассоциацией и почувствовать себя частью огромной команды профессионалов.

Дальше – больше!