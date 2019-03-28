Новая пожарная лаборатория Roxtec введена в эксплуатацию

Компания Roxtec расширила свои возможности по проведению испытаний на огнестойкость более чем в два раза. В новой лаборатории созданы все необходимые условия для непрерывной разработки изделий, обеспечивающих безопасность.

Микаэль Хелмерсон (На фото): "У инвестиций в нашу новую пожарную лабораторию три основные цели" — поясняет Микаэль Хелмерсон (Mikael Helmerson), генеральный директор Roxtec. "Для сотрудников обеспечена безопасная среда, устанволена новейшая система очистки воздуха, которая обрабатывает выбросы испытательной печи. Кроме того, новая лаборатория значительно расширяет наши возможности по разработке изделий и по эффективной поддержке заказчиков».

Пожарная лаборатория находится рядом со штаб-квартирой Roxtec в шведском городе Карлскруна. Она играет ключевую роль в разработке изделий и процессе подготовки решений для герметизации к сертификации. Одна из причин глобального успеха Roxtec — это способность обеспечить сертифицированную защиту.



НАПОМНИМ

Компания Roxtec - поставщик решений для герметизации кабелей кабелей и труб, расширила свои возможности по проведению испытаний на огнестойкость более чем в два раза. В новой лаборатории созданы все необходимые условия для непрерывной разработки изделий, обеспечивающих безопасность.



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