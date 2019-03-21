Смоленскэнерго реализует природоохранные мероприятия

В рамках реализации экологической программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализуют природоохранные мероприятия. На выполнение мероприятий экологической политики в 2018 году смоленский филиал направил 4,4 млн рублей. Основными задачами в области реализации экологических программ филиала за этот период стали: контроль соблюдения природоохранного законодательства в структурных подразделениях филиала; организация полного первичного учета отходов и ведение журналов учета образования и движения отходов; заключение договоров для организованных моек автомобильного транспорта; передача ртутьсодержащих ламп, изношенных автомобильных шин и отработанной оргтехники специализированным лицензированным организациям, в целях обезвреживания и утилизации данных отходов; проведение производственного экологического контроля (в т.ч. в области обращения с отходами).

Из вложенной на экологические мероприятия суммы на самые значимые мероприятия было направлено: 1,177 млн рублей - на сдачу твердых коммунальных отходов, 955,04 тыс. рублей - на прием и очистку сточных вод, 438,89 тыс. рублей - на разработку проектов предельно-допустимых выбросов, 235,6 тыс. рублей - на обустройство площадок для накопления отходов, 228,5 тыс. рублей - на разработку проектов ПНООЛР (проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение), 116,33 тыс. рублей – на проведение инструментального контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ в атмосферу.

Кроме того, энергетики принимают меры, направленные на сохранение живой природы, а также профилактику технологических нарушений, вызванных воздействием животных. Прежде всего, это использование самонесущего изолированного провода при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также подключении новых потребителей. В 2018 году была произведена реконструкция 130 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП).

Еще одна эффективная мера - оснащение птицезащитными устройствами (ПЗУ) воздушных линий электропередачи. Так, в 2018 году смоленские энергетики установили 2660 ПЗУ на высоковольтных линиях, трассы которых проходят в местах наибольшего скопления птиц. Затраты на данные виды работ составили 361,41 тыс. рублей. Стоит отметить, что защитные устройства, используемые энергетиками, полностью безопасны для птиц: они не наносят вреда жизни и здоровью пернатых, а просто препятствуют их посадке на опоры, вынуждая искать более безопасные места.

В целях повышения квалификации персонала в области охраны окружающей среды 30 сотрудников Смоленскэнерго прошли обучение по программе "Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами" в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Профессия Промбезопасность». Затраты на обучение составили 54 тыс. рублей. В число обучаемых вошли начальники и главные инженеры районов электрических сетей, мастера бригад, мастера по ремонту транспорта, инженеры по охране окружающей среды и другие категории персонала

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» предъявляет высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Обеспечивая экологическую безопасность производственной деятельности, рационально используя природные энергетические ресурсы, филиал вносит свой вклад в улучшение общего состояния экологической безопасности Смоленской области.