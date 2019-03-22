Siemens и "Газпром энергохолдинг" подписали меморандум о создании совместного предприятия

ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.

"В развитие соглашения о стратегическом сотрудничестве "Газпром энергохолдинг" и Siemens подписали меморандум о намерениях создания совместного предприятия. Стороны договорились, что приоритетным направлением деятельности СП станет выпуск вакуумных генераторных устройств (ВГУ) и высокотехнологичных комплектующих к ним", - говорится в сообщении.

Устройства ВГУ используются при строительстве и технологической модернизации генерирующих объектов.

Стороны, согласно документу, создадут рабочую группу для подготовки проектного плана создания СП. Сейчас обсуждается возможность организации в РФ производства оборудования с уровнем локализации не менее 50% к 2020 году с возможностью повышения до 75% к 2022 году.

Новое производство может запуститься на базе сборочного цеха Siemens в Дубне. Предприятие будет заниматься проектированием, установкой, пуско-наладкой вакуумных генераторных выключателей и обеспечивать их необходимым сервисным сопровождением. Планируется также создание тренингового центра для подготовки специалистов по эксплуатации ВГУ.

ТАСС