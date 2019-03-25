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Инвестиции (проекты)

"СУЭК Кузбасс" планирует увеличить вдвое инвестиции в 2019 году

Кемеровское предприятие Сибирской угольной энергетической компании - "СУЭК Кузбасс" - планирует в этом году увеличить инвестиции примерно в два раза по сравнению с прошлым, до 54,3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора СУЭК Владимир Артемьев.

В 2018 году инвестиции предприятия составили 27,3 млрд рублей.

"Инвестиции составят 54,3 млрд рублей", - сказал Артемьев в рамках выездного совещания комитета Госдумы по энергетике.

"Техническая потребность и возможности компании позволяют увеличить и сделать рывок по механизации одного из процессов - процесса проходки, а также подошло время для обновления очистных комплексов для очистных забоев", - пояснил он ТАСС причины такого сильного роста.

Кроме того, из презентации к его докладу следует, что добыча угля предприятием в 2019 году упадет на 0,8% - до 37,5 млн тонн.

 

ТАСС

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