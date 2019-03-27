Елена Медведева приняла участие в форуме "Smart Grid Technical Forum Europe 2019"

Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Елена Медведева приняла участие в 3 ежегодном форуме «Smart Grid Technical Forum Europe 2019», посвященном вопросам планирования и внедрения «умных» сетей.

В ходе своего выступления Елена Медведева отметила, что площадка мероприятия позволяет экспертам со всего мира, работающим над различными вопросами планирования, разработки и внедрения технологий и решений smart grid, обмениваться идеями и опытом запуска пилотных и коммерческих проектов, обсуждать техническую и финансовую стороны подобных внедрений.

«Необходимость построения общей информационной модели обусловлена важностью задачи организации цифрового взаимодействия между субъектами отрасли с целью повышения согласованности действий в области технологического и экономического управления объектами электроэнергетики. Опыт российских технологических и энергокомпаний в области использования CIM для моделирования объектов и систем электроэнергетики показал, что целесообразнее всего закрепить основные принципы и базисный профиль в виде национального стандарта», - сказала заместитель директора Департамента.

По словам Елены Медведевой, при подготовке национального стандарта необходимо создать возможности для экспорта российских интеллектуальных продуктов на зарубежные рынки.

«Мы, безусловно, детально изучаем и будем изучать опыт иностранных коллег в области цифровизации и построения «умных» сетей. Но мы не собираемся просто его копировать. Наша энергосистема имеет свои особенности. Отличается от зарубежных и структура российских рыночных отношений. Так, в настоящее время под кураторством Минэнерго проводятся мероприятия по разработке национального стандарта, определяющего основные принципы и правила моделирования электроэнергетических объектов и оборудования на базе CIM. В планах еще целый ряд стандартов, направленных на формирование единого информационного пространства в российской электроэнергетике», - прокомментировала Елена Медведева.

В завершение своего выступления Елена Медведева добавила, что создание единой среды взаимодействия – одно из мероприятий по решению задачи внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий в рамках федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией».