Александр Новак: “Изменения на топливном рынке позволят создать условия для развития и нефтепереработки, и оптового звена, и розницы”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью радиостанции “Бизнес FM” на полях Красноярского экономического форума рассказал о том, какие механизмы намерено применить Правительство для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке, ситуации на мировых рынках нефти и импортозамещении в российском ТЭК.

Как рассказал Александр Новак, сейчас Правительство работает над продлением соглашения с нефтекомпаниями о стабилизации цен на внутреннем топливном рынке. Министр пояснил суть новой системы.

“Это некий страховочный механизм, чтобы посмотреть, как работают те инструменты, которые являются фундаментальными и системными. Действующие с 1 января меры уже показали позитивную роль. Однако в результате анализа за январь-февраль вместе с компаниями и Минфином мы выработали совместные предложения по корректировке демпфера для того, чтобы механизм по регулированию ситуации на внутреннем рынке и созданию условий для развития отрасли был еще более надежным. Пока эти изменения законодательства будут приниматься, соглашение было решено продлить до 1 июля”, - рассказал Александр Новак.

Министр особо подчеркнул, что принимаемые изменения позволят нивелировать колебания маржи между оптом и розницей, а также создать условия для развития и нефтепереработки, и оптового звена, и розницы.

Говоря о будущем российского газового экспорта, Александр Новак отметил, что строительство новых экспортных газопроводов в Европу - “Северного потока-2” и “Турецкого потока” - идет согласно графику и не зависит от ситуации, связанной с транзитом через Украину.

“Северный поток-2” - коммерческий проект, направленный на обеспечение европейских потребителей дополнительными объемами импорта газа, который в Европе растет и по прогнозам будет увеличиваться ввиду того, что падает собственная добыча и растет потребление газа в Европе. Чтобы обеспечить европейских потребителей газом, нужно развитие инфраструктуры”, - добавил глава Минэнерго России.

Тем временем, на мировых рынках нефти сейчас наблюдается, напротив, разнонаправленная динамика. По словам Министра, в первую очередь на рынок воздействуют фундаментальные факторы.

“Это баланс спроса и предложения. Очень сильный фактор также — это соотношение курса доллара к основным валютам в мире, и здесь политика Федеральной резервной системы очень сильно влияет, в том числе на колебание цен. Рост экономики и потребления, безусловно, влияет, а также очень много неопределенностей по отдельным странам: например, Ливия, Нигерия, Иран, Венесуэла. И, безусловно, действия соглашений стран ОПЕК и не-ОПЕК, которые сократили суммарно добычу”, - добавил Александр Новак.

При этом, мировые цены на нефтяное сырье в I квартале сохраняют стабильность.

“Цена, которая сегодня на рынке, около 65 долларов за баррель, на мой взгляд, является отражением факта текущей ситуации именно в зимний период”, - отметил глава Минэнерго России.

Он также напомнил о пользе соглашения для бюджета страны. По словам Министра, с момента подписания российские компании получили порядка 2 трлн рублей дополнительной выручки, а бюджет - около 5 трлн рублей.

Министр затронул тему импортозамещения в российском ТЭК. В данный момент обсуждается переориентация ряда производств военно-промышленного комплекса на передовое оборудование для сферы ТЭК. Как рассказал Александр Новак, Минэнерго России, вместе с Минпромторгом России, создало рабочие группы по отдельным направлениям импортозамещения в ТЭК.

“Например, это технологии гидроразрыва пласта, оборудование для генерации, мощные газотурбинные установки. Мы тесно взаимодействуем с Минпромторгом и с предприятиями ОПК, чтобы реализовать задачи по импортозамещению тех технологий, которые еще закупаются или услуг, которые оказывают иностранные компании. Если брать «Газпром», из общего объема закупок у них 99% российского оборудования и технологий. У «Транснефти» — 95-96%. Но есть отдельные виды технологий и продукции, например, катализаторы, как я уже сказал, ГРП-технологии и ГРП-флоты. Мы в этом направлении работаем, у нас появится своя продукция в ближайшее время”, - заверил Александр Новак.

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