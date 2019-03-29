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Модернизация

Филиал "Калугаэнерго" представил дорожную карту "цифровой трансформации" на заседании рабочей группы по развитию электроэнергетики региона

Цифровая трансформация 2030, Калугаэнерго

Цифровая трансформация 2030, Калугаэнерго

Цифровая трансформация 2030, Калугаэнерго

Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Калугаэнерго» Владислав Острик принял участие в заседании рабочей группы по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей под председательством главы региона Анатолия Артамонова.

В совещании также приняли участие директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Александр Корнеев и директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Филипп Зорин, а также представители других энергокомпаний, руководство региона, представители профильных министерств и руководители предприятий. Участники рабочей группы обсудили актуальные вопросы развития электросетевой инфраструктуры региона.

Владислав Острик представил программу реализации филиалом «Калугаэнерго» дорожной карты «Цифровая трансформация электросетевого комплекса Калужской области». Он также рассказал о реализации проектов «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция», «Единый центр управления сетями» и других.

Напомним, что 14 декабря 2018 г. было подписано «Соглашение о взаимодействии Правительства Калужской области и ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса Калужской области». Предмет Соглашения – взаимодействие сторон в процессе инновационного развития электросетевого комплекса, основанного на реализации мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий «цифровизации» в рамках долгосрочного тарифного регулирования. В рамках Соглашения разработан План мероприятий («дорожная карта»), реализация которого уже стартовала.

Прежде всего, это проект автоматизации распределительной сети 6-10 кВ, направленный на повышение ее надёжности, наблюдаемости и управляемости.

В рамках проекта предусмотрен значительный объем работ по реконструкции ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Также в распределительных сетях ведется внедрение дистанционно управляемых коммутационных аппаратов с построением активно-адаптивных сетей на базе вакуумных реклоузеров, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания.

Всего до 2022 года в распределительных сетях 6-10 кВ филиалом «Калугаэнерго» планируется установить 233 дистанционно управляемых коммутационных аппарата, 143 реклоузера. А протяженность воздушных линий электропередачи 6-10 кВ, выполненных проводом СИП, будет составлять 3052 км.

Еще одно важное направление цифровизации сети – внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, направленной на кардинальное решение проблемы незаконного потребления электроэнергии. До 2021 года в рамках проекта будет установлено 184017 умных «счетчиков», что составит 59% от общего количества точек учета в регионе. В результате реализации проекта затраты на покупку потерь сократятся на треть.

По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, электросетевой комплекс Калужской области стоит на пороге больших преобразований:

«В рамках Соглашения планируется широкое внедрение передовых технологий и решений в сфере электроэнергетики. Начнется цифровая трансформация энергетических объектов, которая позволит обеспечить качественную и бесперебойную подачу энергии. Это работа масштабная, сроки ее исполнения короткие. Большая часть работ должна завершиться к 2021 году – к юбилею Калуги», – подчеркнул он.

В Калугаэнерго подчеркивают, что главная цель «цифровой трансформации» – создание эталонного электросетевого комплекса с применением цифровых технологий, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей Калужской области, а также социально-экономическое развитие региона, снижение потерь электрической энергии, снижение издержек, улучшение показателей надежности энергосистемы.

 

 

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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