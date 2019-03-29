Филиал "Калугаэнерго" представил дорожную карту "цифровой трансформации" на заседании рабочей группы по развитию электроэнергетики региона

Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Калугаэнерго» Владислав Острик принял участие в заседании рабочей группы по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей под председательством главы региона Анатолия Артамонова.

В совещании также приняли участие директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Александр Корнеев и директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Филипп Зорин, а также представители других энергокомпаний, руководство региона, представители профильных министерств и руководители предприятий. Участники рабочей группы обсудили актуальные вопросы развития электросетевой инфраструктуры региона.

Владислав Острик представил программу реализации филиалом «Калугаэнерго» дорожной карты «Цифровая трансформация электросетевого комплекса Калужской области». Он также рассказал о реализации проектов «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция», «Единый центр управления сетями» и других.

Напомним, что 14 декабря 2018 г. было подписано «Соглашение о взаимодействии Правительства Калужской области и ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса Калужской области». Предмет Соглашения – взаимодействие сторон в процессе инновационного развития электросетевого комплекса, основанного на реализации мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий «цифровизации» в рамках долгосрочного тарифного регулирования. В рамках Соглашения разработан План мероприятий («дорожная карта»), реализация которого уже стартовала.

Прежде всего, это проект автоматизации распределительной сети 6-10 кВ, направленный на повышение ее надёжности, наблюдаемости и управляемости.

В рамках проекта предусмотрен значительный объем работ по реконструкции ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Также в распределительных сетях ведется внедрение дистанционно управляемых коммутационных аппаратов с построением активно-адаптивных сетей на базе вакуумных реклоузеров, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания.

Всего до 2022 года в распределительных сетях 6-10 кВ филиалом «Калугаэнерго» планируется установить 233 дистанционно управляемых коммутационных аппарата, 143 реклоузера. А протяженность воздушных линий электропередачи 6-10 кВ, выполненных проводом СИП, будет составлять 3052 км.

Еще одно важное направление цифровизации сети – внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, направленной на кардинальное решение проблемы незаконного потребления электроэнергии. До 2021 года в рамках проекта будет установлено 184017 умных «счетчиков», что составит 59% от общего количества точек учета в регионе. В результате реализации проекта затраты на покупку потерь сократятся на треть.

По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, электросетевой комплекс Калужской области стоит на пороге больших преобразований:

«В рамках Соглашения планируется широкое внедрение передовых технологий и решений в сфере электроэнергетики. Начнется цифровая трансформация энергетических объектов, которая позволит обеспечить качественную и бесперебойную подачу энергии. Это работа масштабная, сроки ее исполнения короткие. Большая часть работ должна завершиться к 2021 году – к юбилею Калуги», – подчеркнул он.

В Калугаэнерго подчеркивают, что главная цель «цифровой трансформации» – создание эталонного электросетевого комплекса с применением цифровых технологий, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей Калужской области, а также социально-экономическое развитие региона, снижение потерь электрической энергии, снижение издержек, улучшение показателей надежности энергосистемы.