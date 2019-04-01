До конца года в Градостроительном кодексе будет закреплено понятие BIM-моделирования

Понятие информационного моделирования в строительстве будет закреплено в Градостроительном кодексе до конца 2019 года. Об этом на Красноярском экономическом форуме сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

Замминистра уточнил, что соответствующий законопроект, который закрепляет понятия информационного моделирования, информационной модели и классификатора строительной информации в Градостроительном кодексе, разработан Минстроем и в настоящее время находится на межведомственном согласовании.

«В законопроекте прописаны в том числе нормы, которые позволят наделить полномочиями Правительство Российской Федерации и Минстрой России принимать дальнейшее регулирование в этой части», - отметил замминистра Дмитрий Волков.

Кроме того, будет создана единая государственная отраслевая цифровая платформа интегрированная с государственными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации и государственными информационными системами.

Она позволит обеспечить накопление, хранение, анализ и обмен данными об объектах капстроительства на протяжении всего жизненного цикла, а также поддержку бизнес-процессов, государственных функций и услуг в рамках управления жизненным циклом объектов с применением технологии информационного моделирования.

Замминистра также сообщил, что для внедрения BIM-технологий в 2019 и 2020 годах будут приняты и актуализированы 15 сводов правил и стандартов.

Напомним, внедрение информационного моделирования в строительстве входит в число приоритетных задач национального проекта «Жилье и городская среда».