Молодые специалисты ПАО "МРСК Северо-запада" предложат свои решения по цифровизации Дальнего Востока

Команда ПАО «МРСК Северо-Запада» участвует в отборочном этапе международного чемпионата «CASE-IN» – крупнейшего соревнования в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов. Общая тема состязаний 2019 года – «Цифровая трансформация».

Чтобы пройти отборочный этап чемпионата «CASE-IN» команде предстоит в заочном формате в течение 7-10 дней решить инженерный кейс и 3 апреля защитить его перед экспертной комиссией в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.



Кейс команды ПАО «МРСК Северо-Запада» посвящен цифровизации Дальнего Востока. Участникам необходимо предложить и обосновать цифровые решения для устойчивого развития территорий этого региона. Предложение должно быть не только надежным, но и рациональным с учетом экономической эффективности.



В команде ПАО «МРСК Северо-Запада» – ведущий специалист департамента реализации услуг по передаче электроэнергии Александр Нефедьев, главный эксперт департамента технологического развития и инноваций Дмитрий Петров, главный специалист департамента логистики и материально-технического обеспечения Руслан Колобов и ведущий специалист департамента экономики Юлия Около-Кулак.



Цель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – профессиональное и личностное развитие молодых специалистов, которые работают на предприятиях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса страны.



Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-р.