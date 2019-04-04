НИК А3 РНК СИГРЭ на Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

Внимание, входим в зону турбулентности!
4 апреля 2019, 15:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A3
Отрасль: Электроэнергетика
17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет А3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» примет участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.
В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, состоится презентация Национального исследовательского комитета А3
В повестке будет представлена информация об участии НИК А3 в работе 47-й сессии СИГРЭ:
Параллельно в фойе Конференц-зала пройдет постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета А3 будет представлено два доклада:
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