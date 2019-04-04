НИК А3 РНК СИГРЭ на Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет А3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» примет участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, состоится презентация Национального исследовательского комитета А3

В повестке будет представлена информация об участии НИК А3 в работе 47-й сессии СИГРЭ:

обзор представленных докладов на 47-ю Сессию СИГРЭ (2018 год) и тенденций развития оборудования;

информация о действующих рабочих группах и деятельности исследовательского комитета А3;

планы НИК А3 на будущее;

обзор выставочной экспозиции Технической выставки СИГРЭ;

обзор ключевых тем 48-й Сессии СИГРЭ (2020 год).

Параллельно в фойе Конференц-зала пройдет постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета А3 будет представлено два доклада:

Разработка и исследование отключающей способности газонаполненного разъединителя в составе распределительного устройства РУЭН-УЭТМ-110. Разработчики: Ротблют А.Р., Черноскутов Д.В., Буньков А.С., Лабуть А.П., Кармазин М.И. (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»), Рыжков К.А. (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»);

Опыт разработки и серийного производства оптико-электронных совмещенных трансформаторов тока и напряжения с шиной данных МЭК 61850, на основе сотрудничества компаний Maxwell и «Профотек». Разработчики: Янин М.А. (АО «Профотек»), Томаш Хайд (Maxwell Technologies SA, Швейцария).

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