НИК С6 и В4 приглашают принять участие в работе совместной проблемной рабочей группы

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
4 апреля 2019, 16:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B4, НИК C6
Отрасль: Электроэнергетика
НИК РНК СИГРЭ С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы» и В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы «Цифровые распределительные электрические сети постоянного и переменного тока среднего напряжения с устройствами силовой электроники, оснащенными цифровыми интерфейсами».
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что Национальные исследовательские комитеты РНК СИГРЭ С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы» и В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы «Цифровые распределительные электрические сети постоянного и переменного тока среднего напряжения с устройствами силовой электроники, оснащенными цифровыми интерфейсами».
Приглашаем всех коллег, заинтересованных данной тематикой научных исследований, присоединяться к участию в работе совместной ПРГ С6/В4. Информация о целях, задачах и планируемых результатах работы ПРГ С6/В4 представлена в Приложении к данному письму.
Обращаем ваше внимание, что предусматривается активное участие каждого члена ПРГ С6/В4 в проводимых очных заседаниях и подготовке отчетных документов.
Для участия в работе совместной ПРГ С6/В4 «Цифровые распределительные электрические сети постоянного и переменного тока среднего напряжения с устройства силовой электроники, оснащенные цифровыми интерфейсами» необходимо на электронные адреса suslova_ov@niipt.ru, matison_va@ekra.ru направить свою заявку в произвольной форме с краткой информацией о планируемом участнике (ФИО полностью, наименование организации, должность, электронный адрес, номер моб. телефона).
Обращаем ваше внимание, что заявку нужно подать в течение 2-х недель с момента опубликования информационного письма на сайте РНК СИГРЭ.
Материалы к новости: Информационное письмо