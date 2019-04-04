НИК С6 и В4 приглашают принять участие в работе совместной проблемной рабочей группы

НИК РНК СИГРЭ С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы» и В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы «Цифровые распределительные электрические сети постоянного и переменного тока среднего напряжения с устройствами силовой электроники, оснащенными цифровыми интерфейсами».

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что Национальные исследовательские комитеты РНК СИГРЭ С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы» и В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» в настоящее время формируют состав совместной национальной (проблемной) рабочей группы «Цифровые распределительные электрические сети постоянного и переменного тока среднего напряжения с устройствами силовой электроники, оснащенными цифровыми интерфейсами».

Приглашаем всех коллег, заинтересованных данной тематикой научных исследований, присоединяться к участию в работе совместной ПРГ С6/В4. Информация о целях, задачах и планируемых результатах работы ПРГ С6/В4 представлена в Приложении к данному письму.

Обращаем ваше внимание, что предусматривается активное участие каждого члена ПРГ С6/В4 в проводимых очных заседаниях и подготовке отчетных документов.

Для участия в работе совместной ПРГ С6/В4 «Цифровые распределительные электрические сети постоянного и переменного тока среднего напряжения с устройства силовой электроники, оснащенные цифровыми интерфейсами» необходимо на электронные адреса suslova_ov@niipt.ru, matison_va@ekra.ru направить свою заявку в произвольной форме с краткой информацией о планируемом участнике (ФИО полностью, наименование организации, должность, электронный адрес, номер моб. телефона).

Обращаем ваше внимание, что заявку нужно подать в течение 2-х недель с момента опубликования информационного письма на сайте РНК СИГРЭ.

Материалы к новости: Информационное письмо