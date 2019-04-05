Виталий Иванов: "Планируем подписать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Главами всех регионов Северо-Кавказского федерального округа"

С обсуждения ключевых рабочих вопросов, сложившейся ситуации в МРСК Северного Кавказа (входит в ГК «Россети») и управляемых обществ начал первое рабочее совещание генеральный директор Виталий Иванов. В нем приняли участие главный советник ПАО «Россети» Сергей Кирюхин, заместители генерального директора, управляющие директора филиалов и обществ группы МРСК Северного Кавказа.

«Компания фактически перешла «красную черту», - обратился к топ-менеджменту Виталий Иванов. - За счет тарифно-балансовых решений, начиная с 2014 года, происходит стагнация, системно ухудшилась инвестиционная деятельность. Наша задача – совместными усилиями в кратчайшие сроки выправить ситуацию. В ближайшее время мы завершим работу над программой первоочередных тактических шагов, существенно полностью пересмотрим стратегию управления компанией».

Виталий Иванов призвал директоров филиалов и управляемых обществ более жестко контролировать подрядчиков в части соблюдения сроков выполнения контрактных обязательств. Он также подробно остановился на вопросах кредиторской и дебиторской задолженностей, которые только увеличиваются. Одним из основных инструментов для снятия остроты проблемы является реструктуризация долгов на длительный срок – от трех до пяти лет.

Также генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов предложил решения и по другим направлениям деятельности. Он поручил подготовить технические задания под те дополнительные средства, которые поступят в компанию в виде докапитализации для реализации неотложных производственных задач. Эти финансы будут направлены на конкретные объекты, бесперебойная работа которых существенно влияет на надежность электроснабжения и обеспечивает технологическое присоединение новых потребителей к сетям в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Ингушетия. Руководитель компании также дал задание завершить к лету предпроектное обследование в рамках реализации Программы снижения потерь в данных республиках.