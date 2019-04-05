Виталий Иванов: "Планируем подписать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Главами всех регионов Северо-Кавказского федерального округа"

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
5 апреля 2019, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Отрасль: Электроэнергетика
С обсуждения ключевых рабочих вопросов, сложившейся ситуации в МРСК Северного Кавказа (входит в ГК «Россети») и управляемых обществ начал первое рабочее совещание генеральный директор Виталий Иванов. В нем приняли участие главный советник ПАО «Россети» Сергей Кирюхин, заместители генерального директора, управляющие директора филиалов и обществ группы МРСК Северного Кавказа.
«Компания фактически перешла «красную черту», - обратился к топ-менеджменту Виталий Иванов. - За счет тарифно-балансовых решений, начиная с 2014 года, происходит стагнация, системно ухудшилась инвестиционная деятельность. Наша задача – совместными усилиями в кратчайшие сроки выправить ситуацию. В ближайшее время мы завершим работу над программой первоочередных тактических шагов, существенно полностью пересмотрим стратегию управления компанией».
Виталий Иванов призвал директоров филиалов и управляемых обществ более жестко контролировать подрядчиков в части соблюдения сроков выполнения контрактных обязательств. Он также подробно остановился на вопросах кредиторской и дебиторской задолженностей, которые только увеличиваются. Одним из основных инструментов для снятия остроты проблемы является реструктуризация долгов на длительный срок – от трех до пяти лет.
Также генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов предложил решения и по другим направлениям деятельности. Он поручил подготовить технические задания под те дополнительные средства, которые поступят в компанию в виде докапитализации для реализации неотложных производственных задач. Эти финансы будут направлены на конкретные объекты, бесперебойная работа которых существенно влияет на надежность электроснабжения и обеспечивает технологическое присоединение новых потребителей к сетям в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Ингушетия. Руководитель компании также дал задание завершить к лету предпроектное обследование в рамках реализации Программы снижения потерь в данных республиках.
«До конца года мы резко увеличим ремонтные и инвестиционные программы как за счет докапитализации, так и за счет нетарифных источников финансирования. Уверен, что это почувствуют все, главы республик будут приятно удивлены, - подчеркнул Виталий Иванов. - Мы активизируем работу по этому вопросу с таким акцентом, что все полученные региональными компаниями средства останутся в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в виде инвестиций в электросетевую инфраструктуру. Уже в ближайшее время мы предложим всем Главам регионов подписать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в которых пропишем конкретные обязательства властей и энергетиков по развитию электросетевого комплекса. Такая работа была проведена в Сибири и позволила вывести развитие сетей на опережающие темпы».