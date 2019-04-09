Энергетики провели ремонт крупных подстанций в Абинском и Крымском районах

В Юго-Западном филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») подвели итоги ремонтной программы за первый квартал 2019 года. Один из ключевых показателей – ремонт высоковольтных подстанций. С начала года энергетики отремонтировали оборудование на четырех подстанциях. На ремонт энергообъектов было направлено порядка семи миллионов рублей.

Энергетики провели ремонт высоковольтного оборудования на подстанциях «Холмская», «Абинская», «Пролетарская» и «Никитинская», которые отвечают за энергоснабжение более 27 тысяч потребителей и порядка 70 социальных объектов Абинского и Крымского районов края.

– Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы – залог надежного электроснабжения наших потребителей. Все мероприятия выполняем в срок, – отметил главный инженер Юго-Западных электросетей Егор Войцеховский. – Мы стараемся сформировать график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.

Всего в зоне ответственности Юго-Западных электрических сетей находятся 77 высоковольтных подстанций, которые постоянно проходят техническое обслуживание, ремонт или реконструкцию.