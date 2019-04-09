ФСК ЕЭС установит на 33 подстанциях Сибири и Дальнего Востока новейшие комплексы защиты от гроз и резких скачков напряжения

В 2019 году новым защитным оборудованием будут оснащены 14 энергообъектов, участвующих в электроснабжении Кузбасса, Забайкалья, Красноярского края, Республик Хакасия, Тыва и Бурятия. В следующем году программа будет расширена еще на 19 магистральных подстанций, находящихся в зоне ответственности филиала ФСК ЕЭС – МЭС Сибири. В результате проекта снизятся риски возникновения аварий при грозовых и коммуникационных перенапряжениях в сети.

Всего планируется установка 501 ограничителя перенапряжения. Эти электрические аппараты представляют собой колонну в полимерной или фарфоровой изоляции, которая монтируется на распределительных устройствах рядом с защищаемым оборудованием.

Ограничители в два и более раз компактнее применявшихся ранее защитных устройств – вентильных разрядников. Они надежнее, позволяют быстрее реагировать на скачки напряжения в сети. Также новые аппараты адаптированы к характерным для регионов Сибири и Дальнего Востока условиям резко континентального климата и способны выдерживать повышенные нагрузки.

В 2019 году наибольшее количество ограничителей будет установлено на крупных питающих центрах юга Кузбасса. 48 новых защитных устройств смонтируют на подстанциях 220 кВ «НКАЗ-2» и «ЗСМК», обеспечивающих электроснабжение Новокузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, 18 – на подстанции 220 кВ «Междуреченская», которая питает объекты Западно-Сибирской железной дороги и угольной шахты «Распадская».