Главный инженер "Россетей" Андрей Майоров подвел итоги работы электросетевого комплекса Ленинградской области в осенне-зимний период

9 апреля 2019 года заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров посетил филиалы «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») «Гатчинские электрические сети» и «Кингисеппские электрические сети», где провел рабочие совещания с руководством подразделений по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.

Распределительные сети, входящие в зону ответственности этих филиалов, наиболее сильно пострадали нынешней зимой от воздействия неблагоприятных погодных явлений. Штормы, порывистый ветер, обильные снегопады стали основной причиной повреждений на линиях электропередачи в Ленинградской области.

«В январе-феврале 2019 года специалисты «Ленэнерго» 37 дней находились в режиме повышенной готовности, 8 дней работали в особом режиме. Для устранения последствий снежной бури было задействовано 230 бригад, 988 человек, 319 единиц техники, - доложил главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин. - Содействие в устранении последствий погодных условий «Ленэнерго» оказывали дочерние организации «Россетей». Совместно проведен большой объем восстановительных работ».

В ходе совещаний было отмечено, что в течение сезона не было допущено ни одного нарушения вследствие ошибочных действий персонала. В целом, по «Ленэнерго» достигнуто снижение количества технологических нарушений на сетях 110 кВ, а также снижение количества повреждений вследствие нарушения правил технического обслуживания оборудования.

«Повреждения на сетях, вызванные падением веток и деревьев на провода вследствие снегопадов и штормовых ветров, налипание снега на провода, многократные переходы температуры через 0, - все эти факторы негативно отразились на энергоснабжении отдельных районов Ленинградской области. Но специалисты «Ленэнерго» должны быть готовы к надежному электроснабжению в любых обстоятельствах. Период отключения потребителей не должен превышать двух часов, в случае необходимости проведения сложных ремонтных работ необходимо применять резервные источники питания, - подчеркнул главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров. - Ключевыми направлениями работы должны стать замена неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный), расширение просек, установка коммутационных аппаратов, которые позволяют локализовать участки сети».

По результатам прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. в электросетевой компании разработана программа по повышению надежности электроснабжения в электрических сетях 0,4-110 кВ. Она предусматривает первоочередное проведение работ на тех участках линий, где этой зимой фиксировалось наибольшее количество нарушений, - в том числе на сетях филиалов «КнЭС» и «ГтЭС».

Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров подчеркнул необходимость уделить особое внимание проведению регламентных эксплуатационных работ на распределительном оборудовании в зоне обслуживания электросетевой компании.