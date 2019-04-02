ЗАО "ЗЭТО" представит свою продукцию на выставке Электро-2019

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» совместно с региональным представительством приглашают посетить стенд компании в рамках 28-ой международной выставки "Электро-2019", которая пройдет 15 – 18 апреля 2019г. в г. Москва.

На стенде компании будут представлены рекламные материалы продукции выпускаемого оборудования.

«Электро-2019» – многопрофильная выставка, где ежегодно демонстрируется весь спектр технологий и электрооборудования для энергетики, промышленности, строительства, транспорта и городской инфраструктуры. Профессионалы и эксперты электротехнической отрасли, представители крупных компаний встретятся на выставке, чтобы продемонстрировать свои лучшие решения, обменяться опытом, обсудить вопросы энергосбережения и эффективной эксплуатации современного оборудования.

Ждем вас 15-18 апреля на стенде FE 005, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум», 8 (зал 2).