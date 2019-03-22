"Москабельмет" на Cabex–2019: видеохроника праздника

Да, неслучайно участие в выставке называют праздником. Работа – это не только очень серьезно, работа – это еще и яркие эмоции, улыбки, счастье и приятное удивление. Именно это «Москабельмет» постарался показать всем гостям стенда на Cabex–2019 и выставки в целом. Как все было, можно увидеть в специальном видеосюжете.



Благодаря ему те, кому не удалось посетить Сabex–2019, смогут «побывать» в атмосфере кабельного производства, которую компания постаралась воссоздать оформлением своего стенда. А те, кто был, возможно, увидят на экране себя!



Специально для этого видео генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков рассказал о планах и перспективах предприятий группы на 2019 год.



В ролик включили и торжественный момент вручения премии PR-Challenge, которую уже второй год подряд получает отдел маркетинга «Москабельмет».



А еще, посмотрев это видео, можно узнать или еще раз вспомнить, как «Москабельмет» связал свое участие в Cabex c Годом театра, которым в России был объявлен 2019-й.



Это было весело и необычно! Интересно? Тогда приятного просмотра!