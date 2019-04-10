Системный оператор обеспечил режимные условия для проведения испытаний 3-й очереди Самарской СЭС №2

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний оборудования 3-й очереди Самарской СЭС №2 ООО «Самарской СЭС» мощностью 25 МВт.

Завершившиеся 8 апреля комплексные испытания являются заключительным этапом перед вводом оборудования в эксплуатацию. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность 3-й очереди Самарской СЭС №2 к вводу в работу.

1-я и 2-я очереди электростанции мощностью по 25 МВт были введены в эксплуатацию в октябре 2018 года и феврале 2019 год соответственно. Проект строительства Самарской СЭС №2 осуществляется в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственная программа ДПМ ВИЭ до 2024 года).

В ходе проектирования и строительства специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании задания на проектирование, согласовании проектной документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Самарского РДУ. Во время испытаний с включением 3-й очереди Самарской СЭС №2 на параллельную работу с ЕЭС России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы.

После ввода в работу, который запланирован до конца апреля этого года, суммарная установленная мощность 3-х очередей Самарской СЭС №2 будет составлять 75 МВт.