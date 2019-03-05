СУЭНКО установила 185 новых светильников в центральной части Кургана

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11 апреля 2019, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СУЭНКО
Отрасль: Электроэнергетика
9-11 апреля бригады Курганских городских электрических сетей ПАО «СУЭНКО» заменили 185 старых фонарей уличного освещения на новые светодиодные энергосберегающие светильники на улицах Ленина, Володарского, Томина, Карла Маркса и, частично, Гоголя. В ночь с 11-го на 12 апреля 46 новых ламп будут установлены на участках улицы Гоголя от Ленина до Пролетарской и от Володарского до Кирова.
После этого энергетикам предстоит обновить линии наружного освещения на Центральной площади. Работы здесь, как и на улицах Ленина и Гоголя, будут вестись в ночное время, чтобы спецтехника не затрудняла движение автотранспорта. Новое оборудование имеет длительный срок эксплуатации и потребляет минимум электроэнергии. После замены светильников на мачтах будут установлены декоративные светодиодные консоли, в том числе, по улице Гоголя в виде Герба Курганской области.
Как отметил директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин, «модернизация систем уличного освещения ведется по инициативе врио Губернатора Курганской области Вадима Шумкова».
- Энергетики поддержали планы главы региона по развитию социальной сферы Зауралья, созданию современного визуального облика улиц и, конечно же, решению проблемы освещенности общественных пространств. СУЭНКО реконструирует линии уличного освещения в центральных частях Кургана и Шадринска, а также в Далматово в районе Успенского Далматовского мужского монастыря. Также в рамках договоренностей – архитектурная подсветка исторических зданий, - рассказал Данил Анучин.