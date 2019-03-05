СУЭНКО установила 185 новых светильников в центральной части Кургана

9-11 апреля бригады Курганских городских электрических сетей ПАО «СУЭНКО» заменили 185 старых фонарей уличного освещения на новые светодиодные энергосберегающие светильники на улицах Ленина, Володарского, Томина, Карла Маркса и, частично, Гоголя. В ночь с 11-го на 12 апреля 46 новых ламп будут установлены на участках улицы Гоголя от Ленина до Пролетарской и от Володарского до Кирова.

После этого энергетикам предстоит обновить линии наружного освещения на Центральной площади. Работы здесь, как и на улицах Ленина и Гоголя, будут вестись в ночное время, чтобы спецтехника не затрудняла движение автотранспорта. Новое оборудование имеет длительный срок эксплуатации и потребляет минимум электроэнергии. После замены светильников на мачтах будут установлены декоративные светодиодные консоли, в том числе, по улице Гоголя в виде Герба Курганской области.

Как отметил директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин, «модернизация систем уличного освещения ведется по инициативе врио Губернатора Курганской области Вадима Шумкова».