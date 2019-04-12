Подстанция "Плиево Новая" создаст условия для развития энергокомплекса Ингушетии

Ключевые вопросы строительства подстанции 110/35/10 кВ «Плиево Новая» – основного проекта по повышению надежности и качества электроснабжения на территории Ингушетии, стали центральной темой инспекционной поездки и.о. заместителя генерального директора по специальным проектам МРСК Северного Кавказа Валерия Давыдюка в республику.

Строительство питающего центра ведется в рамках инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа (входит в ГК «Россети») с общим объемом планируемых капитальных вложений более 700 млн рублей.



В настоящее время энергетики находятся в активном диалоге с жителями с.п. Плиево, которые претендуют на земельные участки, отведенные под строительство воздушной линии 110 кВ от Грозненской ТЭС к новой подстанции.

«Несмотря на то, что вопрос находится вне пределов компетенции энергокомпании, необходимо в максимально короткие сроки и в тесном взаимодействии с органами власти проработать варианты и пути его решения», - отметил Валерий Давыдюк, обращаясь к директору филиала «Ингушэнерго» Адаму Цечоеву.

Валерий Давыдюк ознакомился с качеством и сроками выполнения работ, скорректировал запланированные мероприятия, обсудил с подрядчиком вопросы, связанные с очередной поставкой оборудования и комплектующих частей.



Основное внимание рабочая группа под руководством Валерия Давыдюка уделила воздушной линии 110 кВ «Грозненская ТЭС – Плиево Новая». Специалисты приступили к строительству энергообъекта осенью 2018 года. К настоящему моменту установлены 123 промежуточные и 35 анкерных опор. Строительство завершится в мае текущего года.