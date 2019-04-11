РусГидро представило виртуальную модель гидроэлектростанции на всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков

РусГидро представило виртуальную модель Нижне-Бурейской ГЭС на IX Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков, проходящем 11-12 апреля при поддержке Министерства энергетики РФ в Сочи.

Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро» Алексей Дудин, представляя аудитории проект, реализованный на базе отечественного программного продукта, подчеркнул, что применение так называемых BIM-технологий, или информационного моделирования, позволяет минимизировать ошибки на различных стадиях жизненного цикла объектов электроэнергетики. Энергообъект проектируется как единая модель, в которой корректировка какого-либо параметра влечет автоматическое изменение связанных с ним объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

Благодаря применению BIM-технологий при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС была создана платформа для работы в online-режиме всех участников проекта, находящихся в различных регионах России. Удалось ускорить процедуру приема-передачи документации всем заинтересованным сторонам и процесс ее рассмотрения. Кроме того, благодаря применению технологии BIM в процессе проектирования и реализации проекта, появилась возможность формирования базы типовых технических решений.

Как отметил в своем выступлении Алексей Дудин, применение электронного архива технической документации, позволяет повысить качество и эффективность управления объектами электроэнергетики. Такой подход, обеспечивает устранение основных проблем, возникающих на всех этапах жизненного цикла объекта.

Положительным итогом проекта является также повышение уровня кадрового обеспечения отрасли. Благодаря применению современных решений в области виртуальной и дополненной реальностей стало возможным интерактивное дистанционное обучение персонала и студентов на модели ГЭС, полностью соответствующей реальному объекту.

Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков ежегодно проходит при поддержке Минэнерго России. В мероприятии принимают участие более 250 специалистов - представители Минэнерго, главные инженеры и технические руководители энергокомпаний, представители других заинтересованных организаций. Среди основных тем Совещания - вопросы функционирования электроэнергетики, изменений в законодательстве, построения систем управления и поддержки принятия решения на основе цифровых данных, внедрения риск-ориентированного управления.