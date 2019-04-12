За первый квартал 2019 года специалисты "Ленэнерго" отремонтировали 205 трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подводит итоги реализации ремонтной программы за 1 квартал 2019 года. С января по март энергетики отремонтировали 205 трансформаторных подстанций 6-10/4 кВ, 608 км воздушных линий электропередачи, а также провели расчистку более 120 га трасс ЛЭП.

Выполнение ремонтной программы – ключевое направление работы по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Работы ведутся как на оборудовании низкой категории напряжения – 0,4-10 кВ, так и более высокой – 35-110 кВ. Важнейшие из них – ремонт самих линий электропередачи. За три месяца работы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области специалисты провели ремонт более 512 км воздушных линий 0,4-10 кВ, 95,5 км воздушных линий 35-110 кВ, а также 645 кабельных линий.

Кроме того, с начала года специалисты отремонтировали 205 трансформаторных подстанций, заменили 468 дефектных опор, 4889 изоляторов (3674 на воздушных линиях 35-110 кВ и 1215 на линиях 0,4-10 кВ), провели капитальный ремонт 352 выключателей на трансформаторных подстанциях 6-110 кВ. Также в рамках ремонтной программы специалисты проводят замену грозотроса, ремонт разъединителей и других компонентов электрической сети.

Большое внимание в программе ремонта уделено расчистке трасс воздушных линий, что особенно важно для сокращения количества технологических нарушений на сетях по причине падения веток и деревьев. За 1 квартал 2019 года энергетики расчистили 124,7 га просек.

Выполнение ремонтной программы осуществляется всеми филиалами ПАО «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поддержание оборудования в исправном состоянии и своевременное обслуживание – основа для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей и ключевой элемент подготовки электросетевой компании к осенне-зимнему периоду.