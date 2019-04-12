Пять месяцев работы без результатов: власти Хакасии не знают, как остановить рост долга за электроэнергию

Рабочая встреча Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Павла Акилина и Главы Хакасии Валентина Коновалова, отвечающего за энергетическую безопасность территории, закончилась безрезультатно.

Правительство региона не смогло выработать предложений по нормализации ситуации с долгами за электроэнергию. На текущий момент задолженность за свет в регионе составляет 2,2 млрд рублей, при этом только за последние пять месяцев долг увеличился на 300 млн рублей.

Напомним, что ранее Глава региона Валентин Коновалов давал личные гарантии, что Правительство приступит к подготовке плана по решению проблемы с колоссальными неплатежами предприятий региона за электроэнергию. За пять месяцев работы нового Правительства так и не был проведён аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40% потребляемой электроэнергии.

«Если ситуацию не изменить, то только за 12 месяцев текущего года долг Хакасии превысит 1 млрд рублей. И я не вижу никаких конкретных предложений со стороны руководства региона, - комментирует итоги встречи генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин. – За энергетическую безопасность региона отвечает Глава республики. Если котельные в его регионе сидят без копейки с арестованными счетами и не платят ни за что, то он должен решать эту проблему, искать пути и механизмы выхода из кризиса, а не обвинять энергетиков в «выкручивании рук». Мы как раз здесь и готовы помогать. И обратите внимание: свет есть у всех добросовестных потребителей. Если где-то есть незначительные проблемы, я готов каждый случай взять «на карандаш», разобраться. У людей нет тепла и горячей воды, поэтому адресовать все вопросы нужно руководству региона, которое, повторюсь, отвечает за состояние энергетики и ЖКХ Хакасии».

При этом Павел Акилин подчеркнул, что энергетики сегодня не требуют у властей повышения тарифа или оплаты долгов частных коммунальных предприятий из бюджета региона. «Мы настаивали на наведении порядка в сфере ЖКХ, поскольку большая часть должников управляют государственной, республиканской собственностью. У руководства региона есть все инструменты для того, чтобы нормализовать ситуацию и финансово оздоровить отрасль, причем не только за счет республиканского бюджета. К сожалению, на сегодняшний момент ничего в этом направлении не сделано, от чего страдают и жители, и предприятия Хакасии», - сказал Павел Акилин.

Глава энергокомпании отметил, что открыт к диалогу и готов вернуться к обсуждению вопроса при наличии конкретного плана действий. Правительство региона взяло очередную паузу для разработки системного плана по нормализации ситуации в регионе.