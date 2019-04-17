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Законотворчество (постановления)

Законопроект об отмене пошлины на топливо для заправки судов на шельфе принят во II чтении

Законопроект об отмене пошлины на топливо для заправки судов на шельфе принят во II чтении

17 апреля 2019, 10:20
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА

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Депутаты Государственной Думы Российской Федерации единогласно приняли во втором чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе».

Документ был внесен в Госдуму Правительством Российской Федерации. Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации представил положительное заключение на законопроект, который предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин топлива, вывозимого из Российской Федерации для обеспечения деятельности судов и буровых установок. Речь идет об установках, которые используются в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе и в российском секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для обеспечения снабжения аварийно-спасательных судов.

Предполагается, что освобождение от пошлин будет действовать только при предоставлении письменного обязательства по целевому использованию вывозимых товаров. При этом порядок предоставления такого обязательства и порядок определения целевого использования будет определяться актом Правительства Российской Федерации. При этом будут также установлены ограничения по количеству вывозимого топлива в зависимости от валовой вместимости судна.

Компания: Министерство энергетики РФ

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