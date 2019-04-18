Информационное письмо Минэнерго России о порядке заявления дополнительных проектов модернизации тепловых электростанций

Механизм привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43. Перечень объектов генерации с началом поставки мощности с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г., который будет утверждены решением Правительства РФ на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики формируется из числа:

85 % отобранных объемов по результатам формализованной процедуры конкурентного отбора проектов модернизации и включенных в график реализации (КОММОД, прием ценовых заявок завершен 2 апреля);

оставшиеся 15 % по результатам рассмотрения иных предложений, представленных Минэнерго России к рассмотрению Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики.

Минэнерго России в соответствии с пунктом 278 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 формирует предложения по дополнению предварительного графика реализации проектов модернизации иными генерирующими объектами на отбор проектов модернизации в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. в целях рассмотрения на Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В этой связи опубликованы сводные требования и сроки проведения собственниками необходимых процедур, а также форма и состав необходимой информации в отношении проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, не включенных число отобранных по итогам КОММОД и (или) проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, которые ранее к конкурсному отбору предложены не были.

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