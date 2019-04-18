Мурманский транспортный узел будет полностью обеспечен сетевой инфраструктурой в этом году

Глава Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу «Россети») Артём Пидник обсудили инвестиционные проекты, которые сетевая компания реализует в регионе. Планируемый годовой объем инвестиций – 788 млн рублей, из них 142 млн рублей уже инвестировано.

Один из инвестпроектов - строительство инфраструктуры для повышения надежности электроснабжения Мурманска и подключения объектов Мурманского транспортного узла. В его рамках будут построены две линии электропередачи 150 кВ от подстанции №53 до центра питания 330 кВ «Мурманская» общей протяженностью около 28 км. Ранее сетевая компания модернизировала подстанции №53 и №6 в Мурманске.

Также до конца года ПАО «МРСК Северо-Запада» планирует завершить строительство двух воздушных линий 150 кВ до подстанции «Белокаменка» для технологического присоединения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск».

Кроме того, в начале года компания в рамках программы консолидации сетевых активов приняла в эксплуатацию оборудование, снабжающее электроэнергией село Териберка. В планах – дальнейшее развитие сетевого хозяйства в этом популярном у туристов уголке Кольского края.

«Электроэнергия сегодня – это в буквальном смысле жизнь. Мы ценим активную позицию «МРСК Северо-Запада» в деле развития электросетей в регионе, и мы намерены развивать наше сотрудничество, в том числе, в сфере социальных проектов», – подчеркнул по итогам встречи Андрей Чибис.

Артём Пидник подчеркнул, что в условиях повсеместной цифровизации строительство электросетевой инфраструктуры в регионе должно идти на опережение. А для этого необходимо продуктивное взаимодействие с правительством Мурманской области и взвешенный подход к тарифному регулированию.