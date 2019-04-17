В помощь проектировщикам: еще больше возможностей программного обеспечения IEK® и ITK®

Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где используется оборудование IEK® и ITK®. В первом квартале 2019 года были разработаны базы данных для САПР, обновлены конфигураторы для проектирования, разработаны принципиальные схемы для Autocad на основе динамических блоков.

1. Электронный каталог светильников IEK® с базой данных для DIALUX и Online калькулятор освещенности

Добавлены новинки светотехники IEK®:

Светильники светодиодные ДБО.

Светильники LED трековые.

Светильники ДСП.

Светильники LED ДБО.

2. Универсальный 3D-формат STEP

Разработаны базы:

Оборудование ONI®.

Сетевые шкафы ITK®.

3. Обновлен конфигуратор подбора аксессуаров к ПКНС

Конфигуратор позволяет подбирать аксессуары к пластиковым кабель-каналам и трубам по заданным параметрам. Добавлены новинки, которые соответствуют ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара».

4. Обновлен конфигуратор металлических оболочек

Конфигуратор металлических оболочек позволяет выбрать шкаф по заданным параметрам, а затем подобрать к нему аксессуары. На данный момент конфигуратор обновлен до текущего ассортимента.

5. Принципиальные схемы на основе динамических блоков

Упрощают разработку принципиальных схем при проектировании, а также составление спецификаций.

Разработаны 3 группы элементов:

Непосредственно блоки УГО электрощитового оборудования. Вспомогательные блоки для оформления схем. Набор используемых слоев.

Возможности:

Ступенчатый выбор типоразмера.

Облегчение составления спецификации благодаря внедренным метизам и функции «Извлечение данных».

Специальные «ручки» для ориентирования элемента на чертеже.

Выбор нужного компонента в таблице свойств блока.

6. Обновлены до текущего ассортимента базы оборудования IEK® для Autocad:

Модульное и коммутационное оборудование.

Шкафы.

Все базы данных, программы и конфигураторы можно найти на сайте iek.ru в разделе