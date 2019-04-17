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Инновации (разработки)

В помощь проектировщикам: еще больше возможностей программного обеспечения IEK® и ITK®

В помощь проектировщикам: еще больше возможностей программного обеспечения IEK® и ITK®

18 апреля 2019, 09:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где используется оборудование IEK® и ITK®. В первом квартале 2019 года были разработаны базы данных для САПР, обновлены конфигураторы для проектирования, разработаны принципиальные схемы для Autocad на основе динамических блоков.

1. Электронный каталог светильников IEK® с базой данных для DIALUX и Online калькулятор освещенности

Добавлены новинки светотехники IEK®:

  • Светильники светодиодные ДБО.
  • Светильники LED трековые.
  • Светильники ДСП.
  • Светильники LED ДБО.

2. Универсальный 3D-формат STEP

Разработаны базы:

  • Оборудование ONI®.
  • Сетевые шкафы ITK®.

3. Обновлен конфигуратор подбора аксессуаров к ПКНС

Конфигуратор позволяет подбирать аксессуары к пластиковым кабель-каналам и трубам по заданным параметрам. Добавлены новинки, которые соответствуют ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара».

4. Обновлен конфигуратор металлических оболочек

Конфигуратор металлических оболочек позволяет выбрать шкаф по заданным параметрам, а затем подобрать к нему аксессуары. На данный момент конфигуратор обновлен до текущего ассортимента.

5. Принципиальные схемы на основе динамических блоков

Упрощают разработку принципиальных схем при проектировании, а также составление спецификаций.

Разработаны 3 группы элементов:

  1. Непосредственно блоки УГО электрощитового оборудования.
  2. Вспомогательные блоки для оформления схем.
  3. Набор используемых слоев.

Возможности:

  • Ступенчатый выбор типоразмера.
  • Облегчение составления спецификации благодаря внедренным метизам и функции «Извлечение данных».
  • Специальные «ручки» для ориентирования элемента на чертеже.
  • Выбор нужного компонента в таблице свойств блока.

6. Обновлены до текущего ассортимента базы оборудования IEK® для Autocad:

  • Модульное и коммутационное оборудование.
  • Шкафы.

Все базы данных, программы и конфигураторы можно найти на сайте iek.ru в разделе

Компания: Группа компаний IEK

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