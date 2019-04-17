В помощь проектировщикам: еще больше возможностей программного обеспечения IEK® и ITK®

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18 апреля 2019, 09:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где используется оборудование IEK® и ITK®. В первом квартале 2019 года были разработаны базы данных для САПР, обновлены конфигураторы для проектирования, разработаны принципиальные схемы для Autocad на основе динамических блоков.
1. Электронный каталог светильников IEK® с базой данных для DIALUX и Online калькулятор освещенности
Добавлены новинки светотехники IEK®:
2. Универсальный 3D-формат STEP
Разработаны базы:
3. Обновлен конфигуратор подбора аксессуаров к ПКНС
Конфигуратор позволяет подбирать аксессуары к пластиковым кабель-каналам и трубам по заданным параметрам. Добавлены новинки, которые соответствуют ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара».
4. Обновлен конфигуратор металлических оболочек
Конфигуратор металлических оболочек позволяет выбрать шкаф по заданным параметрам, а затем подобрать к нему аксессуары. На данный момент конфигуратор обновлен до текущего ассортимента.
5. Принципиальные схемы на основе динамических блоков
Упрощают разработку принципиальных схем при проектировании, а также составление спецификаций.
Разработаны 3 группы элементов:
Возможности:
6. Обновлены до текущего ассортимента базы оборудования IEK® для Autocad:
Все базы данных, программы и конфигураторы можно найти на сайте iek.ru в разделе