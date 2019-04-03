"Вологдаэнерго" завершило переустройство ВЛ для надежности электроснабжения потребителей в Великоустюгском районе

Специалисты производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели переустройство участка линий электропередачи в поселке Новатор в Великоустюгском районе Вологодской области в рамках проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ «Новатор-Показатель», «Новатор-Поселок».

«Завершены основные шесть этапов работ. Длина участков линий электропередачи прошедших реконструкцию составила 0,946 км, смонтировано вновь 17 железобетонных опор и 2,992 км провода. Выводили в ремонт ВЛ-10 кВ «Поселок» и ВЛ-10 кВ «Показатель» с минимальными перерывами электроснабжения для перевода нагрузки со старой ВЛ на новую. Заключительный этап всего проекта – демонтаж опор старой ВЛ», - рассказал директор ПО «ВУЭС» «Вологдаэнерго» Сергей Пахомов.

Данная линия снабжает электроэнергией большое количество социально важных объектов п. Новатор и близлежащих населенных пунктов с/п Самотовинское: детский сад, точки торговли, частный жилой сектор, гостиничные комплексы, а также несколько фермерских хозяйств, котельную и цех лесопереработки. Реконструкция данных линий позволит увеличить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей.