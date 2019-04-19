"Робо-такси" может появиться в Москве через три-четыре года

Беспилотные такси могут появиться на дорогах Москвы через три-четыре года, говорится на странице в Twitter Транспортного комплекса Москвы.

"Беспилотники - это уже не будущее, а настоящее: "Яндекс" уже протестировал свой беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе, Израиле, "Сколково" [инновационный центр в Москве] и "Иннополисе" [инновационный центр в Казани]. В течение трех-четырех лет планируется запустить "робо-такси" [в Москве и других городах]. Беспилотники должны решить проблему пробок и ДТП. Машины не только смогут "договариваться" между собой, но и выбирать маршруты без заторов", - отмечается в сообщении городского ведомства.

В рамках Международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта в Москве сегодня о развитии беспилотных такси заявили представители компании "Яндекс".

"Беспилотный транспорт снизит загруженность улиц в Москве. "Яндекс" развивает беспилотные технологии, так как мы уверены, что за таким транспортом будущее. Это не вопрос сегодняшнего дня, но уже через три-четыер года к такому будущему мы придем", - заявил операционный директор компании "Яндекс" Грег Абовский.

По его мнению, часто ДТП становятся причиной серьезных заторов - запуск беспилотников должен снизить аварийность, соответственно, и сократится загруженность улиц.

Перспективы беспилотных автомашин

Работа над технологией для беспилотного автомобиля компанией ведется с 2016 года, в ней используются наработки "Яндекса" из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации.

В июне 2017 года подразделение "Яндекс.Такси" провело закрытое испытание беспилотного автомобиля. В нем участвовали два прототипа: машины с установленными датчиками (собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке) и со специальным программным обеспечением (обрабатывает данные с датчиков и определяет, как именно должна двигаться машина). Благодаря такому программно-аппаратному комплексу машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия (в том числе другие автомобили и людей). Если препятствие объехать нельзя, то машина останавливается.

В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне - проехал 789 км от Москвы до Казани. В октябре 2018 года интернет-компания запустила беспилотное такси на территории инновационного центра "Сколково". В 2019 году планируется выпустить суммарно 100 машин в обоих городах эксперимента.

Как сообщал ТАСС, международная финансовая группа HSBC спрогнозировала, что "Яндекс" в перспективе может начать использовать свои решения по технологии разработки беспилотного автомобиля в качестве оператора парка беспилотных такси или лицензиара для других компаний - производителей "беспилотников".

Как отмечается в исследовании, российская интернет-компания за два года разработки технологии смогла выйти на один уровень с другим технологическим лидером Waymo (американский производитель технологии для "беспилотников", "дочка" компании Alphabet), которая занималась разработкой "беспилотника" более 10 лет. Эксперты объясняют это тем, что, несмотря на высокую стоимость оборудования, затраты на него сейчас ниже на 50%.

О беспилотном эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает с 1 декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Первые беспилотные автомобили выйдут на городские улицы в течение 2019 года и будут оснащены литерой "А", указывающей на "Автономное вождение".

В НТИ ожидают, что помимо "Яндекса", другие производители тоже присоединятся к проекту, например, "Камаз" или ГАЗ.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная комплексная программа создания условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. В апреле 2018 года глава правительства РФ утвердил дорожные карты Национальной технологической инициативы на период до 2035 года по пяти направлениям, среди которых "Автонет" (беспилотный транспорт). Ее реализация должна привести к появлению в России разработок в сфере беспилотного транспорта и в целом в области интеллектуальных транспортных систем.

ТАСС