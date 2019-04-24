Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" №2(100), март-апрель 2019 года

Анонс выпуска журнала «Вести в электроэнергетике» №2(100) за март-апрель 2019 года. Второй номер журнала содержит большой блок материалов, посвящённых угольной тематике.

Второй номер журнала «Вести в электроэнергетике» содержит большой блок материалов, посвящённых угольной тематике.

Он открывается рубрикой «Актуальное интервью», в которой публикуется интервью председателя Совета директоров ООО «Институт конъюнктуры рынка угля» профессора, д.т.н. Александра Ковальчука о состоянии и перспективах развития угольной промышленности и угольной генерации в России.

В рубрике «В Госдуме РФ» освещается репортаж с круглого стола, проведённого Комитетом Госдумы РФ по энергетике, посвящённого вопросам законодательного регулирования использования золошлаковых отходов угольных ТЭС.

О целях, задачах и основных принципах формирования биржевого рынка угля рассказывает один из разработчиков проекта, директор по региональной политике ЦФО СПбМТСБ Александр Гудков в рубрике «Биржа угля».

В рубрике «Инновации» публикуется статья компании «Новые Технологии» о разработке инновационного решения, предназначенного для получения топливного газа, пригодного для генерации электрической и тепловой энергии – блочно-модульного газогенератора «Грид». Одна из проблем, которую решили специалисты компании – это возможность эффективного использования нетоварного низкокалорийного бурого угля в местах его добычи.

Ещё одним материалом, посвящённым угольной тематики является статья ООО «Сибирская генерирующая компания», которая рассказывает о том, что же всё-таки делать с золами и шлаками угольной генерации?

Завершает информационный блок по угольной тематике материал «Ретроспектива развития и современное состояние угольной генерации» представленное Центром энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО в рубрике «Международный опыт».

В постоянной рубрике «Сетевой вектор» публикуются статья «Упрощение процесса технологического присоединения – опыт ПАО «МОЭСК» и материалы «Цифровая трансформация», «Надёжная энергия для регионов», «МРСК Центра и Приволжья: системный подход к экологической безопасности» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Рубрика «Кабели провода» содержит репортаж с 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019 и Второго Всероссийского кабельного конгресса. На этих мероприятиях производители и потребители кабельной продукции вместе с представителями государственной власти обсудили проблемы и перспективы кабельной отрасли.

Также в этой рубрике размещена статья «Испытания полиэтиленовой изоляции нефтепогружных кабелей».

В рубрике «В НТС ЕЭС» публикуются материалы совместного заседания Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и Секции по проблемам надёжности и безопасности больших систем энергетики Научного совета РАН по комплексным проблемам энергетики на тему «Проект строительства Сахалинской ГРЭС-2».

О важности для экономического развития России освоения природных богатств Арктической зоны говорилось на Международной научно-практической конференции по проблемам Арктики («Арктика-2019»). Материал об основных вопросах, которые рассматривались на конференции опубликован в рубрике «Конференции, форумы».