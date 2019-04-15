ЦНИИТМАШ принял участие в планово-предупредительном ремонте Тяньваньской АЭС

7 апреля после планово-предупредительного ремонта (ППР) на 3 дня раньше срока запущен 3 блок Тяньваньской АЭС (г. Ляньюньган, КНР). В работах в составе группы экспертов Госкорпорации «Росатом» принял участие сотрудник института сварки и неразрушающего контроля Государственного научного центра РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») Федор Зуев.

ППР 3 блока Тяньваньской АЭС продлился 70 дней. Контроль оборудования проводили специалисты китайской стороны. Никаких дефектов, которые помешали бы вовремя запустить блок, обнаружено не было. Членами экспертной комиссии ППР 3 блока стали 50 специалистов из 26 организаций, 3 из которых – представители машиностроительного дивизиона: ЦНИИТМАШ, ЗиО-Подольск и ГИДРОПРЕСС. Состав комиссии для каждого из ремонтов определяет китайская сторона. Задачей ЦНИИТМАШ как головной материаловедческой организации Росатома стало материаловедческое сопровождение ремонта в вопросах сварки, термообработки и неразрушающего контроля (контроль надёжности рабочих свойств и параметров объекта методами, не требующими его демонтажа и выведения из эксплуатации).

Начальник участка электродной лаборатории отдела сварочных материалов института сварки ЦНИИТМАШ Федор Зуев провел на Тяньваньской АЭС месяц.

«Когда идет ППР, специалисты различных профилей проверяют оборудование блока. И на случай, если в ходе неразрушающего контроля обнаружатся дефекты или индикации, необходимо присутствие квалифицированных экспертов, которые смогут оперативно принять решение, что с ними делать: в нашем случае, разработать технологию ремонтной сварки и проконтролировать устранение дефекта, – объясняет Зуев. – Мы работаем с эксплуатационщиками, отделом сварки АЭС. Пока идет проверка, мы отвечаем коллегам на многочисленные вопросы: чаще всего они касаются наших технологий ремонтной сварки, разъяснения российской нормативной документации, тем более, недавно вышли новые федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии».

Планово-предупредительный ремонт оборудования атомной станции осуществляется в целях поддержания его технического состояния и надёжности на заданном уровне, восстановления ресурсных характеристик, обеспечения соответствия атомной станции требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации. Он проводится по утвержденным планам и графикам ремонта, ведомостям объема ремонта энергоблоков, согласно требованиям нормативно-технической документации. Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Сейчас на площадке АЭС работают 4 блока. На осень 2019 года запланированы ППР 2 и 4 блоков. Работы ведутся под руководством «Русатом-Сервис» – единственного российского интегратора обслуживания АЭС на отечественном оборудовании за рубежом.