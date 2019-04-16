Энергетики "Пермэнерго" способствуют реализации крупнейшего инвестиционного проекта в химической отрасли Пермского края

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» завершили комплекс работ, связанных с обеспечением электроснабжения подстанции комплекса «АКМ», возводимого ПАО «Метафракс» в городе Губаха.

Энергетики построили двухцепную отпайку воздушной линии электропередачи 110 кВ «Кизеловская ГРЭС-3 - Горная,1,2» длиной более 200 метров и произвели переустройство более полукилометра основной линии. На основной линии была произведена замена трех промежуточных опор на угловые анкерные, на отпайке также были установлены две анкерные металлические опоры.

Для сохранения безопасного габарита проводов над автодорогой «Кунгур – Соликамск» один из отпаечных анкеров оборудован дополнительной подставкой высотой 10 метров. Все указанные работы выполнялись в гористой местности со сложным пересеченным рельефом и водными преградами. Кроме того, для включения отпайки на Кизеловской ГРЭС-3 были смонтированы современные цифровые защиты.

Реализация указанных мероприятий призвана обеспечить электроснабжение подстанции комплекса «АКМ», построенной ПАО «Метафракс» в качестве питающего центра сттроящегося комплекса.

Комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) - крупнейший инвестиционный проект химического холдинга «Метафракс». Проект входит в стратегию развития компании до 2030 года. Комплекс «АКМ» будет размещен на промышленной площадке предприятия в г. Губаха. Общий объем инвестиций в проект, включающий собственные и заемные средства, составит 58 млрд руб. без учета НДС. Новое производство будет уникально с технической и экологической точек зрения. Вновь построенный комплекс будет интегрирован с основным производством метанола, что позволит сократить выбросы и повысить энергоэффективность будущего производства. В частности, сырьем для него станут отходы существующего производства метанола.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года. Успешная реализация проекта позволит «Метафраксу» обеспечить выпуск 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина в год. На новом комплексе будет создано порядка 400 новых рабочих мест.