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Модернизация

ФСК ЕЭС взяла под особый контроль 59 линий электропередачи на Урале в период прохождения весеннего паводка

ФСК ЕЭС взяла под особый контроль 59 линий электропередачи на Урале в период прохождения весеннего паводка

25 апреля 2019, 11:50
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Для обеспечения надежного электроснабжения проводятся инженерные осмотры воздушных линий, расположенных в районах рек Кама, Вятка, Чусовая, Урал, Миасс и Тура. Линейный персонал ведет постоянное наблюдение за состоянием фундаментов опор на этих участках.

Особое внимание уделяется высоковольтным линиям электропередачи, выдающим мощность электростанций. Выполнены работы по укреплению береговой линии на реке Ляля, в месте прохождения ЛЭП 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭС – Сосьва», питающей потребителей Серово-Богословского энергоузла.

На всех предприятиях уральского филиала ФСК ЕЭС сформирован аварийный резерв для ликвидации возможных повреждений, разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей в случае отключений объектов, проверено наличие и исправность систем связи и  схем оповещения об угрозе ЧС.

Своевременная и грамотная подготовка к паводкам позволит обеспечить надежность электроснабжения семи регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, в которых проживает 17 млн человек и расположены крупные металлургические, химические и машиностроительные предприятия.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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