Павел Ливинский и Рашид Темрезов обсудили развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии

Сегодня генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретились в Черкесске и обсудили актуальные вопросы развития сетевого комплекса региона.

"По многим параметрам, в том числе, по оплате за электроэнергию, уровню потерь, - ситуация в Карачаево-Черкесии одна из самых позитивных на Северном Кавказе. Однако это не повод сидеть сложа руки - мы чётко понимаем, в каком направлении развивать сетевой комплекс республики. До 2022 года мы снизим потери в регионе до 12,4%.



Соответствующие мероприятия обойдутся нам в 0,5 млрд рублей, но позволят ежегодно экономить почти 120 млн рублей и направлять их на модернизацию энергообъектов», - отметил Павел Ливинский.

Рашид Темрезов рассказал, что у руководства Карачаево-Черкесии есть полное взаимопонимание с энергетиками по ключевым вопросам.

«Отмечу, что с приходом нового руководителя «МРСК Северного Кавказа» Виталия Иванова наше взаимодействие с энергетиками выходит на новый уровень. Первым результатом работы станет десятилетнее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Карачаево-Черкесией и «МРСК Северного Кавказа» с долгосрочной тарифной моделью. Сейчас мы активно работаем над этим документом и надеемся подписать его на Петербургском международном экономическом форуме», - подчеркнул Рашид Темрезов.

Кроме того, Павел Ливинский и Рашид Темрезов договорились перейти к активной консолидации энергообъектов Карачаево-Черкесии на базе МРСК Северного Кавказа. Особое внимание будет уделено бесхозяйным энергообъектам.