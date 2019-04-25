Первая воздушная линия "Классон – Большой Двор" на востоке Подмосковья работает 105 лет

В этом году отмечается 105 лет с момента пуска первой высоковольтной воздушной линии «Классон – Большой Двор».

Строительство началось в 1913 году под руководством специалиста в области строительства и эксплуатации электрических станций Александра Васильевича Винтера.

Проект высоковольтной линии «Классон – Большой Двор» напряжением 30 кВ по тем временам оказался инновационным. Линию надо было вести по Богородскому уезду – от электростанции «Электропередача» из поселка с одноименным названием (ныне – г. Электрогорск) к городу Павловскому Посаду. Металлические опоры для нее изготавливались на металлическом заводе Гужона (сегодня это московский завод «Серп и молот»). До Павловского Посада их везли железнодорожными платформами, дальше – на лошадях. Установка опор осложнялась зыбкостью болотистой местности. Рабочие рубили хворост, забрасывая им рытвины на дороге, гать прокладывали настилом из жердей и сучьев. Вешать и натягивать провода никому прежде не приходилось, поэтому в артель подобрали самых крепких и проворных. Шеф-монтером (то есть старшим в артели) назначили Арсения Буланова.

К концу 1913 года строительство завершилось. Линия была выполнена на двухцепных высоких (8,6 м) металлических опорах, причем в первую очередь была подвешена только одна цепь. Изначально использовались штыревые изоляторы, которые впоследствии заменили на подвесные. Впервые в России их стали применять именно здесь.

К этому же времени закончились работы на подстанции для трансформирования генераторного напряжения 6,6 кВ, чтобы осуществлять электроснабжение прилегающего промышленного района и связь с Павловской фабричной электростанцией. Схема распределительного устройства имела двойную систему сборных шин при одном выключателе на цепь.

Однако свидетельство на право эксплуатации всех сооружений для питания Павловского Посада губернская управа выдала только в 2014 году. А напряжение дали ещё позже. Виной тому послужила ведомственная волокита.

Поначалу электричество, поступающее по ВЛ «Классон – Большой Двор» использовали только для освещения домов. Однако, узнав, что «Общество электрического освещения 1886 года» предоставляет льготы предпринимателям для электрификации производства, павловопосадские купцы и промышленники тоже захотели получать электроэнергию. В 1914 году электроэнергия по линии «Классон – Болшой Двор» доставлялась большедворской фабрике «К.И. Жиро с сыновьями» и шелко-парчовой фабрике Заглодина в селе Рахманово. С 1915 года к ним присоединился еще один крупный потребитель – Павловопосадский льнопрядильный комбинат (ныне – ПО «Берег»). Позже и на улицах Павловского Посада появилось освещение.

В настоящее время протяженность старейшей воздушной линии восточного Подмосковья 35 кВ «Классон – Большой Двор» составляет более 20 км. Одно из ее назначений – выдача мощности с ГРЭС № 3 им. Р.Э. Классона. В 1927 году схему линии поменяли, заведя провода на подстанцию 35 кВ «Большой Двор». С тех пор до сегодняшнего дня по линии осуществляется электроснабжение потребителей городского поселения Большие Дворы с населением свыше пяти тысяч человек и всей имеющейся социальной сферой (детский сад, школа, котельная, НПО «Берег» по производству противопожарного оборудования»). С 1957 года до настоящего времени – с появлением отпайки на подстанцию «Павлово» 110 кВ – электроэнергия по воздушной линии доставляется потребителям центральной части города Павловского Посада.

Пять лет назад, в год 100-летия ВЛ «Классон – Большой Двор» на одной из ее опор в центре г.п. Большие Дворы была установлена мемориальная доска в честь пуска линии.