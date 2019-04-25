UZENERGYEXPO – ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ОСВЕЩЕНИЕ, КАБЕЛЬ

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
25 апреля 2019, 15:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПТИЯТИЯ
XIV Международная выставка «UzEnergyExpo», пройдет с 23 по 25 октября 2019 года в АО НВК «Узэкспоцентр», Узбекистан, г.Ташкент.
«UzEnergyExpo» - крупнейшая энергетическая выставка страны, ежегодно объединяет представителей практически всех основных направлений энергетического комплекса. Это актуальное на сегодняшний день мероприятие, которое позволяет всем участникам энергетического рынка обменяться опытом с зарубежными партнерами, получить возможность для установления и расширения деловых контактов, а также принять участие в дальнейшем развитии данной отрасли в республике.
В Узбекистане, на сегодняшний день, существует большое количество инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению промышленных производств, в том числе последовательная модернизация действующих и создание новых мощностей в электроэнергетике на основе широкого внедрения ресурсосберегающих парогазовых установок и современных апробированных технологий использования солнечной энергии.
В этой связи из года в год растёт внимание к выставке со стороны государственных структур, отечественных и иностранных производителей оборудования, специалистов отрасли.
Основные разделы выставки
Энергетика
ВИЭ. Энергосбережение
Освещение
Электротехника
Кабели. Провода. Арматура
Специальные разделы выставки
Атомная энергетика
Тепловая энергетика
Газоснабжение
Официальную поддержку оказывают:
АО «Узбекэнерго»;
АО «Узбекгидроэнерго»;
Хокимият (мэрия) г.Ташкента.
Организатор:
Компания ООО «International Expo Group»
Контактное лицо:
Сарвиноз Нуралиева
Тел/факс: +998 71 238 59 87
Моб: +998 93 381 07 81
E-mail: sarvinoz@ieguzexpo.com, info@globalexpo.uz
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