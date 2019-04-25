UZENERGYEXPO – ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ОСВЕЩЕНИЕ, КАБЕЛЬ

XIV Международная выставка «UzEnergyExpo», пройдет с 23 по 25 октября 2019 года в АО НВК «Узэкспоцентр», Узбекистан, г.Ташкент.

«UzEnergyExpo» - крупнейшая энергетическая выставка страны, ежегодно объединяет представителей практически всех основных направлений энергетического комплекса. Это актуальное на сегодняшний день мероприятие, которое позволяет всем участникам энергетического рынка обменяться опытом с зарубежными партнерами, получить возможность для установления и расширения деловых контактов, а также принять участие в дальнейшем развитии данной отрасли в республике.

В Узбекистане, на сегодняшний день, существует большое количество инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению промышленных производств, в том числе последовательная модернизация действующих и создание новых мощностей в электроэнергетике на основе широкого внедрения ресурсосберегающих парогазовых установок и современных апробированных технологий использования солнечной энергии.

В этой связи из года в год растёт внимание к выставке со стороны государственных структур, отечественных и иностранных производителей оборудования, специалистов отрасли.

Основные разделы выставки

Энергетика

ВИЭ. Энергосбережение

Освещение

Электротехника

Кабели. Провода. Арматура

Специальные разделы выставки

Атомная энергетика

Тепловая энергетика

Газоснабжение

Официальную поддержку оказывают:

АО «Узбекэнерго»;

АО «Узбекгидроэнерго»;

Хокимият (мэрия) г.Ташкента.

Организатор:

Компания ООО «International Expo Group»

Контактное лицо:

Сарвиноз Нуралиева

Тел/факс: +998 71 238 59 87

Моб: +998 93 381 07 81

E-mail: sarvinoz@ieguzexpo.com, info@globalexpo.uz

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