"Ростелеком" построил оптику до 24 сёл вятской глубинки

С начала года «Ростелеком» организовал беспроводной доступ в интернет в 24 населенных пунктах Кировской области. Оператор построил волоконно-оптические линии связи протяженностью свыше 230 километров. Проект реализован в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства (УЦН).

Выйти в сеть теперь смогут около девяти тысяч жителей Пижанского, Верхошижемского, Оричевского, Малмыжского, Юрьянского и Фаленского районов. Для этого им необходимо любое мобильное устройство с модулем Wi-Fi.

Евгений Валов, директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком»: «За четыре года реализации проекта УЦН «Ростелеком» построил в области почти 1900 километров оптических линий связи, в том числе в труднодоступных холмистых и болотистых местах. Возможность выходить в интернет получили около 45 тысяч жителей 124 малых сёл и деревень. Созданная телеком-инфраструктура позволяет прокладывать оптику до частных домов, социальных и культурных учреждений, предприятий, фермерских хозяйств даже в самых удаленных уголках региона».

Всего в Кировской области бесплатный доступ в интернет в рамках проекта УЦН получат жители более 220 населенных пунктов.