Холдинг Кабельный Альянс представил линейку продукции для нефтегазовой отрасли

Холдинг Кабельный Альянс представил кабельную продукцию на отраслевой выставке НЕФТЕГАЗ-2019.

Наибольший ассортимент кабельной продукции для нефтегазового сектора производится на заводе «Сибкабель».

АО «Сибкабель», наряду с заводами «Электрокабель», «Уралкабель» и научным институтом НИКИ, входит в «Холдинг Кабельный Альянс». Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции электротехнического назначения, ассортимент которой насчитывает более 60 марок кабелей и проводов. Одним из главных направлений деятельности завода является производство теплостойких кабелей для погружных электронасосов, участвующих в процессах нефтедобычи. Продукция АО «Сибкабель» широко востребована среди основных нефтедобывающих и нефтесервисных компаний России. Благодаря теплостойкой изоляции такой кабель способен функционировать в скважинах на большой глубине при температуре до +230 °С и в агрессивной среде (нефть, газ, соли, вода).

«На данной выставке «Холдинг Кабельный Альянс» представляет всю линейку продукции для нефтегазовой отрасли, в частности нефтепогружной кабель, являющийся одним из основных видов КПП для нефтедобывающих компаний, — рассказал директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин. — Безусловно, ХКА активно занимается разработками инновационных решений для этой отрасли, однако говорить о них преждевременно. На сегодняшний день нашей основной задачей является доработка и совершенствование существующих конструкций. Кабельная продукция ХКА для нефтегазовой отрасли градируется по нескольким температурным индексам: от стандартных 120-130 °С, далее 140-160 °С и, наконец, 180-230 °С. Она хорошо зарекомендовала себя и успешно эксплуатируется многими компаниями в различных условиях и температурных диапазонах. Но так как сейчас условия эксплуатации стремительно усложняются, наш кабель должен идти в ногу со временем. Мы должны применять более совершенные методы защиты продукции от факторов, влияющих на ее работу, обеспечивать ее 100% работоспособность на нефтепогружных установках, даже в самых сложных условиях».

«Холдинг Кабельный Альянс» активно взаимодействует с компаниями «Газпром» и «Газпромнефть» по разработке новой кабельной продукции для эксплуатации на арктических шельфах. В данный момент ведется разработка одного из элементов шлангокабеля для Арктики, первые образцы уже переданы на испытания.