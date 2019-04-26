Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе Всероссийской недели охраны труда

Представители ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в работе Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). Международная дискуссионная и презентационная площадка была посвящена новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих. Организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты РФ и Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».

В рамках Всероссийской недели охраны труда проводились научно-практические конференции, панельные дискуссии, круглые столы, ведомственные и корпоративные совещания, семинары и тренинги. В разных форматах обсуждались такие актуальные вопросы, как представление гарантий и компенсаций, социальной защиты, страхования и пенсионного обеспечения работников, пути снижения травматизма и профессиональной заболеваемости, оценка и улучшение условий труда. Кроме того, были проведены разнообразные образовательные мероприятия по направлениям, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью. Участникам была предоставлена возможность высказать свои предложения по заданным темам и поделиться с коллегами из других регионов опытом работы.

Представители МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обсудили с коллегами наиболее актуальные вопросы в рамках стратегии цифровой трансформации: разработки цифровых технологий для диагностики состояния здоровья, практику внедрения и эксплуатации программного комплекса «Мобильные бригады», использование виртуального кабинета охраны труда для предприятий электроэнергетики. Особое внимание уделялось практике развития культуры безопасности и применения передовых методов работы, таких как работа под напряжением.

Электросетевые компании регулярно проводят теоретическое и практическое (на учебно-тренировочных полигонах) обучение персонала, имеющего право производства работ повышенной опасности, в том числе в электроустановках, на высоте, работ по расчистке трасс ВЛ. Во всех филиалах компаний проводятся профилактические и тематические мероприятия: Дни охраны труда, Дни оперативного работника, смотры-конкурсы по охране труда. Серьёзное внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения. Семинары, конкурсы профессионального мастерства среди водителей, декадники безопасности дорожного движения и различные формы обучения водительского состава направлены на предотвращение травматизма персонала при эксплуатации автотранспортных средств.

«Мы должны учесть малейшие нюансы, довести навыки безопасного проведения работ персоналом до автоматизма, - подчеркнул генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский. - В техническом и организационном плане в компании созданы все условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. Но многое зависит от «человеческого фактора». Поэтому необходимо продолжить выстраивать эффективную систему практической подготовки производственного персонала и систему внутреннего технического контроля. Жизнь человека - главная ценность для наших компаний, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить несчастных случаев на производстве».

В 2019 году на мероприятия по охране труда и сохранению здоровья персонала МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будет направлено более 1 040 млн рублей.