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Производство

По пути с Legrand

По пути с Legrand

30 апреля 2019, 11:55
Рубрика: Производство
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Legrand

Новые купейные вагоны дальнего следования, разработанные Тверским вагоностроительным заводом для ОАО «Российские железные дороги», оснащены электроустановочным оборудованием Legrand. Презентация подвижного состава, выполненного в виде двухвагонного сцепа, состоялась 23 апреля на Рижском вокзале в Москве.

Концепция двухвагонного сцепа позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство поезда для создания комфорта пассажиров. В вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования - например, помещения с холодильником и микроволновой печью, кофемашиной. В каждом купе предусмотрены столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, индивидуальные сейфы и светильники, есть возможность самостоятельно регулировать температуру. Все купе и сервисные зоны оборудованы розетками 2К+З, 2хUSB серий Valena Classic и Mosaic от Legrand. Минималистичный дизайн данных серий гармонично сочетается с современным интерьером новых вагонов и обеспечивает дополнительный комфорт при использовании электроприборов в дороге.

Планируется, что первые составы с новыми вагонами отправятся в путь в октябре 2019 года.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Legrand

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