Энергетики благоустроили памятник в селе Камейкино Гайского района

Сотрудники Гайского РЭС Восточного производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» провели субботник на территории сквера в селе Камейкино, где расположен памятник «Воинам-односельчанам за освобождение Родины».

- Коллектив Гайского РЭС решил проводить субботники в этом сквере каждый год. В прошлом году мы высадили березки и привели в порядок территорию. В День Победы сюда пришли практически все жители села. - рассказал Руслан Пасечник, начальник Гайского РЭС.

В этом году энергетики покрасили постамент памятника, убрали территорию сквера от сухой травы, листьев, веток.

Село Камейкино расположено в пяти километрах от города Гая. В 60-е годы прошлого столетия в селе был разбит небольшой сквер и установлен памятник героям войны. На мемориальную доску нанесены имена воинов-сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.