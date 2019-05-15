ФСК ЕЭС модернизировала подстанцию в Югре, обеспечивающую электроснабжение Самотлорского нефтяного месторождения

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») выполнила основной этап модернизации подстанции 220 кВ «Мирная», которая питает Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На объекте проведена полная замена высоковольтных выключателей. Стоимость работ составила 435 млн рублей. Проект нацелен на повышение надежности электроснабжения потребителей региона, в том числе объектов предприятия «Самотлорнефтегаз» НК «Роснефть», которое разрабатывает крупнейшее в России нефтяное месторождение.



На подстанции 220 кВ «Мирная» установлены современные высоконадежные элегазовые выключатели взамен устаревшего маслонаполненного оборудования. Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. Применяемый в оборудовании элегаз не горюч и не токсичен.



Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. В случае возникновения короткого замыкания они прерывают ток, значительно превышающий токи нагрузки в цепи, предотвращая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования. Всего в 2019 году планируется замена выключателей на 6 магистральных подстанциях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На эти цели ФСК ЕЭС направит более 1,6 млрд рублей.



Мощность подстанции 220 кВ «Мирная» составляет 250 МВА. Крупнейшими ее потребителями являются добывающие предприятия НК «Роснефть», в том числе «Самотлорнефтегаз», которое ведет разработку крупнейшего в России месторождения с доказанными запасами углеводородов более 4,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.