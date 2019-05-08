За 1 квартал 2019 года к сетям МРСК Центра и Приволжья подключено свыше 6 тысяч потребителей

По итогам 1 квартала 2019 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья» присоединило к электрическим сетям более 6 тысяч новых потребителей: около 1 тысячи юридических и более 5 тысяч физических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 152 МВт.

Всего за этот период в филиалы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 10 489 заявок от потребителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям энергокомпании. Наибольшее количество заявок, по-прежнему, от льготных групп потребителей – 97% от общего количества.

Среди наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании в этом году: