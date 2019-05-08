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Модернизация

За 1 квартал 2019 года к сетям МРСК Центра и Приволжья подключено свыше 6 тысяч потребителей

По итогам 1 квартала 2019 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья» присоединило к электрическим сетям более 6 тысяч новых потребителей: около 1 тысячи юридических и более 5 тысяч физических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 152 МВт.

Всего за этот период в филиалы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 10 489 заявок от потребителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям энергокомпании. Наибольшее количество заявок, по-прежнему, от льготных групп потребителей – 97% от общего количества.

Среди наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании в этом году:

  • в Нижегородской области – новые цеха мясопереработки и производства колбасных изделий ООО «Чернышихинский мясокомбинат» (1,82 МВт), концертный зал ООО «Юпитер» (0,97 МВт), металлообрабатывающий завод ООО МЗ «Лира» (0,8 МВт); жилая застройка ООО «Инградстрой» (3,8 МВт);
  • в Тульской области – жилая застройка ООО «Альянс-Строй» (4 МВт), свиноводческий комплекс «Новотроицкий» ООО «Тульская мясная компания» (0,9 МВт);
  • в Республике Марий Эл – жилой микрорайон ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ» (10 МВт);
  • в Удмуртской Республике – торговый центр «Леруа Мерлен» ООО «Аврора Рус» (1,25 МВт).

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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